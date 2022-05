Bonus scuola 2022-23 Piemonte. Quando arriva il voucher libri

Bonus scuola 2022 2023 regione Piemonte. Quando fare domanda per il voucher scuola e quando viene pagato. Come spendere il buono per studenti.

Bonus scuola 2022-23 Piemonte. La giunta regionale ha destinato 17,5 milioni di euro complessivi per il voucher anno scolastico 2022-2023. Come accaduto lo scorso anno, parte delle risorse sono destinate al buono acquisto libri e materiale didattico, mentre la restante riguarda iscrizione e frequenza degli studenti.

Vediamo allora chi ha diritto al voucher libri Piemonte, come si può richiedere e quando arriverà, secondo le indicazioni fornite dalla regione.

Voucher scuola 2022-2023 Piemonte a chi spetta

Per richiedere il contributo per l’anno scolastico 2022-23, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti, ovvero essere:

residenti nella regione Piemonte

iscritti e frequentare un istituto primario o secondario di primo e secondo grado, presente nel territorio regionale

con un età inferiore a 21 anni

in possesso di un Isee familiare fino a 8.000 euro per i libri di testo. Viceversa per iscrizione e frequenza non è previsto un tetto, come si legge nell’avviso.

Bonus scuola Piemonte 2022/23 domanda online

Come riporta il sito della regione Piemonte, si può presentare richiesta online dal 18 maggio e fino al 21 giugno 2022. L’istanza può essere inviata direttamente dallo studente se maggiorenne, in caso contrario da un genitore o dal rappresentante legale.

E’ possibile fare domanda sulla piattaforma online Piemontetu, nella sezione istruzione e selezionando voucher scuola 2022-23. Per accedervi è necessario inserire le credenziali Spid, quindi vi invitiamo a procurarvele al più presto se avete intenzione di richiedere il contributo.

Una volta entrati bisogna fornire i dati di contatto e attendere l’invio dell’apposito PIN, mandato al solo richiedente. La compilazione del modulo per la richiesta avviene in modo semplice tramite procedura guidata.

Quando pagano il voucher scuola Piemonte

I beneficiari riceveranno il voucher ad inizio agosto 2022, come comunica la giunta regionale. Per questo motivo è stata prevista come scadenza per la presentazione delle istanze il 21 giugno. In buona sostanza nel mese di luglio verranno esaminate tutte le richieste pervenute e si conoscerà la lista degli aventi diritto.

Al momento non sono ancora stati comunicati gli importi dei buoni. Di sicuro l’erogazione ci sarà fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Cosa compare con il buono scuola Piemonte 2022?

Il voucher scuola 2022-2023 della regione Piemonte, permette di acquistare:

libri di testo,

materiale didattico (inclusi quelli di consumo abituale come matite, quaderni ecc.)

servizi di trasporto per raggiungere le scuole

dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione (ad esempio PC o tablet).

Inoltre, per la parte relativa ad iscrizione e frequenza, copre queste tipologie di costi sostenuti dalle famiglie e opportunamente documentati. Per ogni altra informazione potete approfondire il comunicato stampa di seguito allegato, tratto dal sito internet della regione Piemonte.

CS VOUCHER SCUOLA 2022-2023 REGIONE PIEMONTE

Abbiamo visto come funziona il bonus scuola 2022/23 in Piemonte. In sintesi, gli studenti in possesso dei requisiti possono richiedere un buono per l’acquisto di libri di testo e altro materiale scolastico, ma anche un contributo per l’iscrizione. L’erogazione di questi sussidi dovrebbe avvenire a inizio agosto, come comunica la regione.

