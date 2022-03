Fine scuola 2022 Piemonte. Quando finisce l’anno scolastico, data

Fine scuola Piemonte. Quando termina l’anno scolastico 2021-2022 a Torino e nelle altre località della regione. Date calendario scuole primarie, secondarie e dell’infanzia.

Fine scuola 2022. La regione Piemonte ha già fissato in calendario la data del termine delle lezioni sia per quanto riguarda le scuole elementari, medie e superiori, sia per quelle d’infanzia, ovvero gli asili.

Ricordiamo che ogni regione italiana stabilisce un ultimo giorno di scuola, in alcuni casi è lo stesso, ma in altri no. Ecco allora quanto manca alla fine della scuola 2022 in Piemonte.

Quando finisce la scuola 2022 in Piemonte

L’anno scolastico 2022 finisce mercoledì 8 giugno a Torino e in tutte le altre località della regione Piemonte. Questa data rappresenta l’ultimo giorno di scuola per gli studenti delle classi primarie e secondarie.

In altre parole gli studenti che frequentano le scuole elementari, medie e superiori, negli istituti presenti in Piemonte, termineranno le lezioni l’8 giugno. Visto che la scuola è iniziata il 13 settembre 2021 e che durante l’anno ci sono alcuni periodi di vacanza legati alle festività, gli alunni della regione frequentano le scuole per 205 giorni effettivi. Questo conteggio tiene contro anche delle giornate in Dad, obbligatorie in alcuni periodi dell’anno a causa della pandemia.

Data fine scuole d’infanzia 2022 Piemonte

A differenza di primarie e secondarie, le scuole d’infanzia finiscono giovedì 30 giugno 2022 in Piemonte. Quindi in questo caso c’è una differenza di 22 giorni con la chiusura prevista per le altre istituzioni scolastico.

Nonostante la data di inizio sia stata la stessa (lunedì 13 settembre 2021), per gli asili la data di chiusura è posticipata. In altre parole il numero totale delle giornate da frequentare sono maggiori. Il motivo è legato anche alla possibilità per i genitori di organizzare al meglio la vita familiare, coniugando gli impegni lavorativi con quella della cura dei figli.

Calendario scolastico Piemonte 2022 pdf

Per ogni altra informazione sulle date di chiusura della scuola, potete consultare il calendario scolastico Piemonte 2022 tratto dal sito internet della regione, qui di seguito. Al suo interno ci sono anche i giorni di vacanza restanti, da qui alle settimane che mancano al termine della scuola, inclusa la durata delle vacanze di pasqua.

DATA FINE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 PIEMONTE

Ricapitolando, come previsto dal calendario regionale, la fine della scuola in Piemonte è prevista per mercoledì 8 giugno 2022. Fanno eccezione gli asili in cui l’ultimo giorno dell’anno scolastico 2021-22 sarà il 30 giugno.

