Bonus centri estivi 2022 Piemonte. I comuni che lo danno

Bonus centri estivi 2022 regione Piemonte. Lista dei comuni dove richiedere il voucher campi estivi. Requisiti, importi e quando arriva l’incentivo per famiglie con figli.

Bonus centri estivi 2022. In Piemonte attualmente sono previsti diversi aiuti economici per famiglie con figli che frequentano i campi estivi. Si tratta di somme di denaro o di voucher a seconda dei casi, per sostenerle nel pagamento delle rette, erogate dai singoli comuni. In altre parole, per richiedere il contributo, bisogna verificarne prima la presenza nel proprio municipio di un apposito bando.

Di seguito vi riportiamo gli avvisi pubblici per richiedere il bonus centri estivi 2022 attualmente disponibili. Per ognuno di questi trovate qui come e quando fare domanda, importi e modalità di erogazione.

VEDI ANCHE: BONUS 2022 ELENCO AGGIORNATO

Bonus centri estivi 2022 comune di Trofarello

Il comune che fa parte della città metropolitana di Torino, ha previsto un bonus di importo compreso fra 75 e 225 euro per ogni figlio che frequenta i centri estivi. La somma erogata, per pagare le rette, è più elevata quanto più basso il reddito Isee familiare.

Possono accedere a questo contributo le famiglie con Isee fino a 18.000 euro. Per ottenere l’incentivo bisogna fare domanda entro le ore 12:00 del 6 giugno 2022, tramite lo sportello del cittadino online, presente sul sito internet del comune. Di seguito trovate tutte le informazioni e i requisiti previsti dal bando comunale, disponibile in formato pdf da scaricare.

AVVISO PUBBLICO BONUS CENTRI ESTIVI 2022 COMUNE DI TROFARELLO

Bonus campi estivi 2022 città di Collegno

Nel comune di Collegno (Torino) è possibile dal 25 maggio 2022 è possibile richiedere il contributo per la riduzione della quota di iscrizione centri estivi. L’avviso comunale prevede l’erogazione di un incentivo per 5 settimane di importo variabile in base all’Isee della famiglia richiedente, fino ad un massimo di 80 euro settimanali, per un totale di 400 euro a figlio.

Il contributo diminuisce al crescere dell’Isee e spetta fino alla soglia dei 40.000 euro. L’erogazione ai beneficiari avverrà solo dopo la chiusura dei termini previsti dall’avviso pubblico per la presentazione delle istanze.

BANDO BONUS CENTRI ESTIVI 2022 COMUNE DI COLLEGNO

Voucher centri estivi 2022 comune di Grugliasco

Nella città di Grugliasco sono previste riduzioni su base Isee per la partecipazione dei figli ai campi estivi 2022. Si tratta di un sostegno economico rivolto alle famiglie in condizioni di disagio economico, anche a causa dei problemi creati dal covid.

In particolare a famiglie con Isee fino a 19.350 euro, spetta una somma extra rispetto a quanto già previsto in precedenza. Mentre per la fascia da 19.351 a 40.000 euro è stato previsto un nuovo incentivo da richiedere sulla piattaforma online sul sito del comune, nella sezione voucher su base Isee insieme estate 2022. L’incentivo viene erogato per 6 settimane ai beneficiari. Trovate importi e scadenze nel bando qui allegato.

BONUS CENTRI ESTIVI 2022 COMUNE DI GRUGLIASCO

Come e quando viene erogato il bonus centri estivi 2022

Abbiamo visto alcuni dei comuni presenti nel territorio della regione Piemonte che attualmente permettono di richiedere il bonus centro estivo 2022. L’erogazione di solito avviene una volta scaduti i termini per le istanze. Tuttavia è probabile che ce ne siano altri in corso rispetto a quelli citati, per questo vi consigliamo di rivolgervi direttamente al vostro municipio per sapere se l’agevolazione è presente nel vostro territorio.

Sicuramente poi altri incentivi di questo genere arriveranno nelle prossime settimane, magari anche in centri più grandi del Piemonte. Per questo vi invitiamo a tornare frequentemente su questa pagina sempre aggiornata man mano che usciranno i nuovi bandi comunali per ricevere il bonus campi estivi 2022.

VEDI ANCHE: