Bonus vacanze 2021 2022 Piemonte. Strutture aderenti

Bonus vacanza Piemonte 2021-22. Come funziona e fino a quando utilizzare il voucher 3×1 per vacanze in montagna o nei laghi delle regione.

Bonus vacanze 2021-22 Piemonte. La vendita dei voucher per trascorrere le ferie in questa regione, è ripartita dopo che inizialmente la scadenza era prevista fino al 30 giugno 2021. Ma ora, con la proroga decisa dalla giunta regionale, l’acquisto potrà essere effettuato per altri 6 mesi e anche la scadenza di utilizzo è slittata.

Facciamo allora il punto sul bonus vacanze 2021/2022 Piemonte. A partire da come funziona fino alle nuove scadenze di acquisto e utilizzo nelle strutture aderenti.

Bonus vacanza Piemonte 2021-22 come funziona

La giunta regionale del governatore Alberto Cirio, ha assegnato 1,5 milioni di euro alle strutture partecipanti all’iniziativa. Si tratta di 14 Consorzi turistici dislocati su tutto il territorio regionale.

Questa misura in sostanza consente di soggiornare in Piemonte per tre notti al prezzo di una. Infatti, acquistando una prima notte di soggiorno, con questo bonus diventeranno 3 consecutive. Per ottenere queste due notti aggiuntive bisogna comprare il voucher vacanze regionale entro il 31 dicembre 2021.

Una volta ottenuto, il voucher 3×1 è utilizzabile entro il 30 giugno 2022, per fare le vacanze in montagna, nei laghi e in tutte le altre località turistiche della regione. Stiamo parlando dei piccoli borghi immersi nella natura, ma anche della città di Torino. Senza dimenticare le tante possibilità offerte per il turismo gastronomico.

Come acquistare il voucher vacanza Piemonte?

Per comprare il voucher bisogna recarsi sul sito www.visitpiemonte.com/it nella sezione denominata “la nostra ospitalità autentica”. In questa pagina si trovano tutti i consorzi aderenti, suddivisi per le varie località. Al loro interno ci sono le strutture aderenti, con le offerte di case vacanze e alberghi del Piemonte.

Ad esempio si può selezionare la Val di Susa per la montagna oppure Torino, e verificare le disponibilità presenti nel corrispondente consorzio. In questo modo troverete la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Dopo di che non vi resta che concludere l’acquisto.

Possono fruire di questa possibilità i turisti provenienti da tutte le regioni italiane e da tutti i paesi, come specifica il sito della regione Piemonte. Inoltre, si possono acquistare fino ad un massimo di 10 voucher. Quindi sarà possibile anche regalarli ad una persona a cui tenete. Per tutte le altre informazioni sul voucher, potete rivolgervi direttamente al consorzio che avete scelto per trascorrere le vostre vacanze.

Insomma se amate la natura e le montagne, fare le vacanze in Piemonte può risultare davvero conveniente. Infatti, con il voucher vacanza 2021-22 potete godervi 2 notti di soggiorno omaggio, nelle strutture che lo accettano. Non ci resta che augurarvi di trascorre un buon week end (o un periodo anche più prolungato di relax) utilizzando questo bonus.

