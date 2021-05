Bonus Piemonte 2021. Elenco aiuti e agevolazioni regionali per famiglie. Importi, domande e beneficiari.

Bonus regione Piemonte 2021 per figli studenti e spese per la scuola, ma anche per sostenere gli acquisti periodici delle famiglie. Dall’acquisto di un auto, passando per le vacanze o altri costi che spesso gravano sul bilancio familiare.

Ecco quali sono tutte le agevolazioni per sostenere le famiglie, previste dalla regione del governatore Alberto Cirio.

Voucher Scuola Piemonte 2021-22

La giunta regionale del Piemonte ha previsto un incentivo in favore degli studenti residenti e iscritti a scuole fino alle superiori. Inoltre, per richiedere il voucher devono far parte di nuclei familiari con redditi fino a 26.000 euro.

L’importo del buono varia in base all’Isee familiare e al tipo di scuola frequentata. Una volta ottenuto si può essere utilizzato per:

la copertura delle spese di iscrizione e frequenza a.s. 2021/22

e frequenza a.s. 2021/22 l’acquisto di libri di testo, pc, tablet e tutto una serie di materiali didattici utili per lo studente.

La domanda deve essere presentata necessariamente online, fino al 18 giugno 2021, seguendo la procedura indicata dalla regione.

Bonus vacanze Piemonte 2021

La regione Piemonte ha prorogato il voucher vacanze, introdotto con L.R. 13/2020. Grazie alla nuova deliberazione il voucher è ancora acquistabile fino al 30 giugno 2021 e usufruibile fino al 31 dicembre 2021. L’acquisto del buono avviene nei consorzi delle province piemontesi e consente di avere tre pernottamenti al costo di uno nelle strutture aderenti.

Lo scopo di questa misura è quella di sostenere la domanda turistica verso il Piemonte. Essa è fruibile anche dai residenti della regione. Per realizzare la misura il Piemonte ha stanziato 5 milioni di euro.

Bonus mobilità 2021 Piemonte

Consiste in un incentivo per il rinnovo dei mezzi più inquinanti. Nello specifico il contributo per l’acquisto di auto a basso impatto ambientale vanno da 2.500 a 10.000 euro. L’importo è crescente in base alle emissioni del veicolo.

Per i ciclomotori o motocicli elettrici, il bonus varia da 2.000 a 4.000 euro. Il beneficio è di 150 euro per una bicicletta, ma può arrivare fino a 1.000 euro per una bici cargo a pedalata assistita. Infine, è previsto un incentivo di 250 euro, anche per la semplice rottamazione di un mezzo inquinante senza l’acquisto di un altro veicolo.

Come si legge sul sito della regione, sarà possibile presentare nuove richieste fino al 30 giugno 2021, o fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla regione (10 milioni e 864mila euro).

Regione Piemonte bonus covid

In sintesi, abbiamo visto i principali bonus attualmente disponibili in Piemonte per le famiglie. Alcuni di questi riguardano i figli e segnatamente gli aiuti per sostenere le spese scolastiche. Senza dimenticare le spese delle famiglie in vari ambiti, casa e mezzi di trasporto per fare degli esempi.

Altri invece riguardano il sostegno al turismo regionale, in difficoltà a causa dell’emergenza covid. Tramite l’iniziativa voucher vacanze infatti le famiglie possono fruire di un forte sconto sui pernottamenti nelle strutture aderenti, come Hotel o B&B.

L’elenco dei contributi è in costante aggiornamento, in base alle decisioni e alle deliberazioni della giunta regionale. Questi aiuti e quelli nuovi decisi a livello nazionale, li trovate nel canale economia di Donne sul web.

