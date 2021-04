Bonus regione Lombardia bandi. Elenco aiuti e contributi regionali per famiglie, lavoratori e imprese lombarde. Requisiti, importi e come richiederli.

Bonus Lombardia 2021. Nella regione più popolosa d’Italia, ci sono numerose forme di sostegno al reddito della famiglie, ma anche aiuti e indennità che riguardano i lavoratori e le imprese locali.

Di seguito trovate tutti i bonus 2021 e come riceverli sulla base delle regole stabilite dai bandi emessi dalla giunta regionale, presieduta da Fontana. Le agevolazioni sono suddivise per categoria di appartenenza.

Bonus famiglia Lombardia 2021

All’interno del pacchetto famiglia regione Lombardia sono presenti i seguenti aiuti, per sostenere il reddito familiare.

Protezione famiglia bonus

E’ un contributo una tantum di 500 euro destinato a nuclei familiari residenti in Lombardia, con un Isee fino a 30.000 euro e almeno un figlio a carico minore di 18 anni. In particolare i richiedenti devono aver perso il lavoro o subito una riduzione dello stesso causa covid, dal 31 gennaio 2020. Domanda di accesso da effettuare online sul sito della regione, con scadenze diverse indicate per ogni provincia.

Bonus affitto 2021 Lombardia

Per i residenti lombardi che hanno difficoltà nel pagare il canone d’affitto, la delibera regionale N° XI/3438 ha determinato la possibilità di ricevere un contributo. I requisiti di accesso sono:

Isee familiare fino a 26.000 euro

possesso di un regolare contratto di locazione

vivere in un alloggio in godimento o definito Servizi Abitativi Sociali ai sensi della l.r.16/201.

Il contributo affitto 2021 si può richiedere nei comuni lombardi con la maggiore densità abitativa, fra cui Milano.

Buoni spesa Lombardia

In questo caso si tratta di voucher spesa erogati in vari comuni della Lombardia, quindi Milano, Bergamo e altri. I cittadini residenti con momentanee difficoltà economiche, possono ottenerlo e spenderlo nei negozi aderenti all’iniziativa, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Per conoscere i dettagli vi consigliamo di consultare il bando del vostro comune.

Bonus Lombardia autonomi

Con delibera n.4157, la giunta regionale lombarda ha previsto un contributo una tantum di 1.000 euro, erogati all’interno di Dote Unica del lavoro, in favore degli autonomi privi di partita iva.

Per ottenere l’indennità sono previste due fasi da seguire nell’ordine:

Presentazione della domanda di Dote Unica lavoro (da recapitare ad un operatore accreditato fino al 15 luglio 2021). Richiesta del contributo, da presentare sulla piattaforma online della regione, fino al 30 settembre 2021.

Ecco tutte le informazioni per approfondire la procedura di richiesta di questo contributo, tratte dal portale della regione Lombardia.

Regione Lombardia aiuti alle imprese

Per quanto riguarda il sostegno alle microimprese, la regione Lombardia ha predisposto il provvedimento “SI! Lombardia”. Tramite questo sono stati erogati ristori ad un’ampia platea di attività ed imprese costrette alla chiusure.

Un’altra iniziativa riguarda la misura Credito Adesso Evolution, per garantire liquidità in tempi rapidi a PMI e liberi professionisti, tramite finanziamenti a tassi agevolati. La regione ha individuato una serie di codici ateco che possono farne richiesta, fra cui le imprese del settore sportivo.

Contributi a fondo perduto Lombardia covid

Dalle iniziative qui riportate si capisce quanto l’emergenza sanitaria ed economica abbia influito sugli aiuti 2021 stabiliti dalla regione Lombardia. Come visto i bonus spaziano dagli ambiti familiari, con incentivi per famiglie con figli, a quelli utili per sostenere le spese periodiche con cui bisogna fare i conti, vale a dire l’affitto e la spesa.

Poi ci sono anche le agevolazione per l’acquisto di beni. Come nel caso degli incentivi auto Lombardia 2021, per ora esauriti ma che potrebbero essere riproposti in futuro. Ma anche pc, libri e quant’altro.

Tuttavia i bonus riguardano anche il mondo del lavoro, in particolare gli autonomi e le categorie che hanno subito una diminuzione del reddito causa coronavirus. Stesso discorso per le imprese, per cui spesso le regioni propongono contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati.

In sintesi, le delibere della regione propongono sempre nuovi aiuti, ma quelli attualmente disponibili in Lombardia sono quelli che vi abbiamo riportato.

