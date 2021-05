Bonus regione Lombardia. Dote scuola 2021/22: materiale didattico, merito, buono scuola e sostegno disabili. Beneficiari, importi e domande contributi regionali per studenti.

Dote scuola 2021-22. La regione Lombardia ha deliberato la nuova misura che consiste in bonus per sostenere le famiglie e il percorso educativo dei figli studenti dai 3 ai 21 anni. Complessivamente, per garantire a tutti il diritto allo studio, sono stati stanziati 48,4 milioni di euro.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere sui contributi previsti dal bando regionale: destinatari, importi e come richiederli.

Dote Scuola 2021-22 regione Lombardia beneficiari e importi

I beneficiari di questi aiuti sono gli studenti che risiedono in Lombardia e frequentano corsi ordinari di istruzione o corsi di istruzione e formazione professionale.

Dote scuola 2021/2022 regione Lombardia, prevede nel complesso 4 tipologie di contributi:

Materiale didattico e borse di studio, fino a 500 euro. Per sostenere le spese l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.

fino a Per sostenere le spese l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Merito, da 500 a 1.500 euro. Si tratta di buoni acquisto o rimborsi di iscrizione frequenza ad istituti superiori o università, per premiare gli studenti meritevoli.

Si tratta di buoni acquisto o rimborsi di iscrizione frequenza ad istituti superiori o università, per premiare gli studenti meritevoli. Buono scuola, da 300 a 2.000 euro. E’ un contributo per sostenere il pagamento della retta scolastica, modulato sulla base dell’Isee della famiglia richiedente e all’ordine della scuola frequentata dallo studente.

E’ un contributo per sostenere il pagamento della retta scolastica, modulato sulla base dell’Isee della famiglia richiedente e all’ordine della scuola frequentata dallo studente. Sostegno disabili, da 900 a 3.000 euro. Consiste in una somma a copertura parziale dei costi dovuti agli insegnanti di sostegno, che affiancano gli studenti disabili nelle scuole paritarie.

Domanda dote scuola 2021/2022 Lombardia

Per ognuna di queste misure la regione predispone un singolo avviso sul proprio sito. Quindi tempi e modalità di richiesta dei vari contributi cambiano caso per caso.

Le date di apertura di ogni bando saranno comunicate prossimamente sul sito delle regione Lombardia. La prima riguarda il bonus materiale didattico, in calendario per il mese di maggio 2021, a seguire tutte le altre.

L’istanza in ogni caso, deve essere presentata solo online sulla piattaforma della regione, nella sezione denominata Bandi On Line. Per accedervi bisogna utilizzare le proprie credenziali SPID o CNS/PIN. La procedura risulta semplificata, visto che non sarà necessario inserire alcun documento aggiuntivo. I requisiti, infatti, possono essere autocertificati e saranno verificati tramite collaborazione tra banche dati.

Quando viene accreditata la dote scuola

Come detto i singoli bandi per ricevere i 4 bonus previsti in Dote scuola 2021/22 non sono ancora aperti. Dopo la pubblicazione di ogni singolo avviso si conosceranno le date di scadenza entro cui presentare istanza.

Al termine di queste procedure ai beneficiari individuati verranno accreditate le somme corrispondenti da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico, il pagamento di rette o l’iscrizione di frequenza.

Per quanto riguarda il sostegno agli studenti disabili, la regione fa sapere che limitatamente alle fasce di età fra 3 e 5 anni, i contributi sono erogati direttamente alla scuola. In altre parole le famiglie ne beneficeranno tramite l’erogazione del servizio e non con l’accredito dei soldi.

DOTE SCUOLA 2021-22 REGIONE LOMBARDIA

Queste le informazioni attualmente disponibili sulla nuova edizione di Dote scuola. In sostanza si tratta di bonus rivolti agli studenti lombardi, che permettono alle famiglie di alleggerire le spese da sostenere per la formazione scolastica dei figli. Domande e accrediti delle relative somme avverranno prossimamente, secondo quanto stabilito dal calendario dei singoli bandi regionali.

