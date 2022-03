Bonus 2022 Lombardia: 1500 € per studenti meritevoli

Bonus 2022 dote scuola – merito regione Lombardia. A chi spetta e cosa comprare con i buoni per studenti. Requisiti e domanda online.

Bonus scuola regione Lombardia 2022. Gli studenti meritevoli hanno diritto ad un contributo regionale dal valore compreso fra 500 e 1.500 euro. Si tratta di un premio per gli alunni che si sono distinti negli studi durante l’anno scolastico 2020/2021, per cui si può fare domanda dal 10 marzo 2022.

Ecco cosa prevede il bando regionale: chi sono i beneficiari del buono, come richiederlo e dove spenderlo.

Chi ha diritto alla dote scuola merito Lombardia?

La dote merito Lombardia, rientra nel pacchetto di bonus scuola previsto per gli studenti della regione nel 2022. Come previsto dal bando, ci sono due tipologie di buono.

Il primo pari a 500 euro spetta agli studenti eccellenti, ossia con una media del 9, di terzo e quarto anno delle scuole superiori. Il secondo dal valore di 1.500 euro per gli studenti meritevoli che concludono gli studi con il massimo dei voti (100 e lode agli esami di stato).

Inoltre, in entrambi i casi lo studente deve:

essere residente in Lombardia

avere meno di 21 anni.

Questi in sintesi i requisiti necessari per rientrare nell’elenco dei beneficiari della dote scuola 2022.

Bonus studenti 2022 Lombardia domanda online

I beneficiari possono richiedere il contributo a partire dalle ore 12:00 del 10 marzo, fino alle ore 12:00 del 12 aprile 2022. La domanda deve essere presentata per via telematica, ovvero sul sito internet dei bandi online regione Lombardia, nella sezione dote scuola.

Per accedere al sito è necessario utilizzare le proprie credenziali Spid, oppure utilizzare CIE o CNS. Inoltre, bisogna avere e indicare indirizzo e-mail e numero di telefono. Non c’è bisogno invece di allegare nessuna certificazione, infatti la verifica dei requisiti dello studente viene effettuata in automatico.

Al termine delle scadenze per la presentazione delle istanze, l’assegnazione del contributo viene comunicata ai beneficiari via e-mail.

Cosa comprare con dote scuola merito

Questo contributo, potrà essere utilizzato fino al 30 settembre 2022, per sostenere le spese di acquisto relative a:

libri di testo

dotazioni tecnologiche

strumenti per la didattica

iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore.

Ulteriori specifiche sulle modalità di utilizzo saranno fornite ai destinatari nella mail di conferma, come specifica il sito della regione Lombardia.

Bando dote scuola merito 2022 Lombardia

Per finanziare questo bando la regione ha stanziato 2 milioni di euro. L’assessore regionale all’istruzione Fabrizio Sala ha commentato: “questo sostegno specifico vuole premiare il merito dei nostri studenti e dar loro più strumenti possibili affinché possano completare al meglio il loro percorso di studi“.

Di seguito l’avviso pubblico con tutte le altre informazioni su questa iniziativa per gli studenti lombardi.

DOTE SCUOLA - MERITO 2022 REGIONE LOMBARDIA

Ricapitolando, gli studenti meritevoli (ovvero con voti alti) delle scuole secondarie di secondo grado lombarde, hanno diritto a un buono virtuale fino a 1.500 euro per acquistare materiale per la propria formazione.

