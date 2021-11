Bonus scuola 2022 Lombardia. Come richiedere il contributo

Bonus scuola a.s. 2021 2022 Lombardia. Ecco come ricevere i contributi regionali per studenti. Requisiti, importi e domanda online.

Bonus scuola 2022. La Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso pubblico per il contributo che sostiene l’iscrizione a scuola degli studenti, in cui è previsto il pagamento di una retta.

Concentriamoci allora sui dettagli previsti dal bando: a chi spetta il contributo, a quanto ammonta, come e quando richiederlo.

Buono scuola 2021-2022 Lombardia beneficiari

Il contributo regionale spetta agli studenti iscritti presso le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado:

residenti in Lombardia e di età fino a 21 anni nel momento di invio della domanda.

nel momento di invio della domanda. Che frequentano una scuola pubblica o privata (con sede in Lombardia o regioni confinanti purché lo studente rientri ogni giorno nella propria residenza) e pagano una retta d’iscrizione.

Facenti parte di famiglie con Isee valido fino a 40.000 euro.

Per questa sovvenzione a fondo perduto per le famiglie con i requisiti, la regione ha stanziato 24 milioni di euro. Il buono previsto copre le spese da sostenere per la retta scolastica.

Bonus dote scuola 2022 domanda

La richiesta si presenta tramite autocertificazione, non è infatti richiesta nessuna documentazione, come specifica il sito della regione Lombardia. L’invio dell’istanza può avvenire solo per via telematica, in particolare nella piattaforma regionale Bandi Online. Per accedere alla pagina bisogna inserire le proprie credenziali SPID o CIE, CNS o CNR.

La scadenza prevista per la richiesta è entro le ore 12:00 del 21 dicembre 2021. Possono presentarla gli studenti se maggiorenni o uno dei genitori (o un soggetto rappresentante). Al suo interno bisogna dichiarare la sussistenza dei requisiti previsto dall’avviso, oltre a tutti i dati del richiedente e i recapiti.

Contributi scolastici Lombardia, importi e assegnazione

L’assegnazione del contributo avverrà tramite comunicazione sul BURL o sui canali della regione. I destinatari saranno avvertiti anche tramite mail all’indirizzo di posta elettronica specificato durante la richiesta.

Questo dopo una fase istruttoria per la valutazione delle domande, che si concluderà entro il 20 aprile 2022. Una volta completate le verifiche ci sarà un elenco dei beneficiari, che riceveranno il contributo previsto per la misura. L’ammontare dei contributi è determinato in base all’Isee e alla classe frequentata dallo studente, come riportato nella seguente tabella.

Bonus scuola 2022 Lombardia quando arriva

L’erogazione dei buoni avverrà entro 30 giorni dal decreto di assegnazione, come comunicato dalla regione. Il contributo viene liquidato in un’unica soluzione e potrà essere utilizzato online entro la scadenza del 30 giugno 2022.

Per approfondire ogni altro aspetto legato all’aiuto, vi consigliamo di leggere il bando qui allegato, disponibile in formato pdf da scaricare.

AVVISO PUBBLICO BUONO SCUOLA 2021-22 REGIONE LOMBARDIA

Abbiamo visto a chi spetta e come richiedere il bonus scuola 2022 in Lombardia. In sintesi, il contributo per studenti di scuole elementari, medie e superiori, può essere richiesto online e prevede importi diversi in base ai casi, erogati ai beneficiari nel 2022.

