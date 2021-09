Bonus nidi gratis 2021-22 Lombardia. Comuni

Bonus regione Lombardia nidi gratis 2021 2022. Requisiti comuni per accedere al finanziamento. Domande e graduatorie.

Bonus nidi gratis. La regione Lombardia ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto ai comuni, per aderire alla misura destinata alle famiglie con figli che frequentano il nido. Le risorse disponibili per questa misura ammontano a 10 milioni di euro, da ripartire fra gli enti locali della regione.

Ecco allora quali comuni possono accedere ai fondi per i nidi gratis e come, secondo le disposizioni stabilite dalla giunta regionale.

Bonus nido gratis regione Lombardia, requisiti comuni

Possono partecipare all’avviso i comuni lombardi singolarmente oppure in forma associata (quindi ad esempio le unioni dei comuni, i consorzi ecc.).

I requisiti da rispettare per accedere alle agevolazioni sono:

compartecipare alle spese per il funzionamento dei servizi di prima infanzia (asili nido e micro-nidi).

Adottare agevolazioni sulle tariffe , in particolare per chi frequenta il nido e fa parte di una famiglia con Isee basso. I comuni che ancora non le hanno adottate, dovranno farlo prima di presentare domanda.

, in particolare per chi frequenta il nido e fa parte di una famiglia con Isee basso. I comuni che ancora non le hanno adottate, dovranno farlo prima di presentare domanda. Essere titolari di nidi e/o micro-nidi pubblici. In alternativa aver sottoscritto l’acquisto di posti in convenzione con nidi privati autorizzati, per l’interno anno educativo 2021-22.

Non aver applicato aumenti di tariffe per il nuovo anno, rispetto a quello precedente, salvo alcune eccezioni previste dall’avviso.

Bonus nidi gratis 2021/22 domanda comuni

Gli enti in possesso dei requisiti, possono presentare istanza per via telematica, nella sezione Bandi Online del sito della regione Lombardia.

Per completare la procedura bisognerà autenticarsi tramite Spid, CNS o CIE. Ogni altro approfondimento sull’iter della misura, si trova nell’avviso e nelle relative delibere presenti sul sito della regione, qui riportate.

AVVISO NIDI GRATIS 2021-22 LOMBARDIA ADESIONE COMUNI

Elenco comuni nidi gratis Lombardia 2021/22

Abbiamo visto requisiti e modalità di presentazione richieste per i comuni, come previsto dall’avviso. In questa fase e fino alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, non si conoscono ancora i comuni che hanno aderito all’iniziativa.

Non appena ci saranno i bandi o le delibere comunali pubblicheremo l’elenco di quelli lombardi che partecipano al bonus nidi gratis 2021/22. Da quel momento le famiglie con figli che frequentano i nidi, conosceranno le istruzioni da seguire per ricevere il bonus.

Inoltre, verrà comunicato quando escono le graduatorie per ottenere l’agevolazione nei vari comuni aderenti (Milano, Bergamo e via dicendo).

Queste in sintesi le ultime notizie sul bonus nidi gratis in Lombardia 2021-22. Come visto le procedure sono in fase iniziale, ma una volta stabilito l’elenco dei comuni ammessi a percepire i fondi, verranno pubblicati i bandi. Da quel momento le famiglie destinatarie potranno accedere al contributo.

