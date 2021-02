Bonus spesa febbraio 2021 comune di Milano. Requisiti, domanda, importo e modalità di erogazione del buono spesa comunale.

Bonus spesa 2021, è l’iniziativa a sostegno delle famiglie residenti a Milano, che si trovano in difficoltà economica a causa degli effetti della pandemia. Il bando per ottenere il buono per fare la spesa è già online, sul sito del comune del capoluogo lombardo.

Entriamo quindi nel dettaglio delle informazioni relative a questo sussidio: quali sono i requisiti per riceverlo, i termini e le modalità per presentare domanda, gli importi e quando arrivano i soldi, in base a quanto deciso nell’avviso.

VEDI ANCHE: BONUS AFFITTO 2021 MILANO E LOMBARDIA

Requisiti buoni spesa coronavirus Milano

Con la deliberazione n. 1490/2020, la giunta comunale di Milano ha approvato l’avviso per l’erogazione di buoni spesa per i cittadini milanesi. In particolare il sussidio spetta ai nuclei familiari con i seguenti requisiti:

residenza del richiedente nel comune di Milano

Isee familiare ordinario o Isee corrente inferiore o uguale a 20.000 euro.

Può richiedere l’Isee corrente, che vale 6 mesi, chi ha subito una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente o un variazione del reddito familiare maggiore del 25%.

Il comune stima di poter raggiungere circa 9.000 famiglie con questi aiuti. Ciò grazie ai 5,879 milioni di euro stanziati (che rientrano nel fondo nazionale destinato agli aiuti alimentari per contrastare l’emergenza coronavirus).

VEDI ANCHE: CORONAVIRUS MILANO OGGI BOLLETTINO

Come fare domanda bonus spesa Milano

I cittadini che possiedono i requisiti citati possono fare domanda fino alle ore 13:00 dell’8 marzo 2021. La presentazione della richiesta può avvenire solo online, utilizzando il link fornito sul sito del comune di Milano.

All’interno della domanda il richiedente dovrà inserire i propri dati anagrafici e la dichiarazione di possesso dei requisiti necessari. Ovviamente poi la veridicità di tali dichiarazioni sarà controllata dal comune e in caso venisse dichiarato il falso, il beneficio decadrà immediatamente. Ai richiedenti verrà comunicato l’esito della richiesta via-email.

E’ possibile avere maggiori informazioni e ricevere assistenza per eseguire la procedura telematica, consultando il pdf da scaricare qui allegato.

AVVISO BUONI SPESA 2021 MILANO

Buoni spesa Milano importo e graduatoria

L’importo del buono spesa per i nuclei familiari beneficiari ammonta a:

300 euro complessivi per i nuclei con massimo 3 componenti

complessivi per i nuclei con massimo 3 componenti 700 euro per le famiglie con più di 3 componenti.

In base al numero di domande arrivate, l’amministrazione comunale formerà una graduatoria ed erogherà tali risorse fino al loro esaurimento. Questi i criteri di assegnazione dei punti per la graduatoria, come riporta l’avviso.

Bonus spesa Milano come e quando arriva

L’accredito del buono agli aventi diritto avverrà tramite l’utilizzo della carta prepagata Postepay di Posteitaliane o mediante l’applicazione per telefono cellulare PELLEGRINI. La scelta di una fra queste modalità deve essere indicata in fase di domanda.

L’arrivo di questo aiuto per le famiglie avverrà solo dopo che il comune avrà stilato la graduatoria. Quindi dopo la chiusura dei termini per le richieste, ovvero non prima di marzo 2021.

Dal momento dell’assegnazione i buoni potranno essere utilizzati fino al 30 novembre 2021, nei punti vendita convenzionati il cui elenco verrà pubblicato prossimamente sul sito del comune.

E’ tutto con le informazioni utili sul bonus spesa 2021 previsto dal comune di Milano. Un sostegno economico per aiutare le tante famiglie della città, attualmente in difficoltà, a coprire parte dei costi necessari per fare la spesa.

VEDI ANCHE: