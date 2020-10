Coronavirus Milano oggi bollettino, è allarme contagi nella capitale Lombarda. Ecco le ultime news di Ats Milano.

Coronavirus Milano – Crescono i contagi nella capitale lombarda, il bollettino di oggi su Milano mostra 1.463 casi di cui 727 all’ombra della Madonnina. Vediamo quali sono le cause che hanno portato la capitale lombarda ad essere oggi la capitale del coronavirus. Ecco cosa ha detto Ats Milano.

Coronavirus Milano

La situazione in Lombardia è critica , ma in particolare lo è a Milano “Occorre fermare il virus con l’aiuto di tutti i cittaadini” ha detto il direttore generale di Ats Milano “L’indice Rt di Milano e provincia è da giorni sopra a 2, il doppio della soglia di allarme“. Conclude Walter Bergamaschi.

Le cause dell’aumento dei contagi a MIlano

La movida è una delle tante ragioni, ma i mezzi pieni e in particolare la metropolitana sono probabilmente la causa principale dell’incremento dei contagi Covid a Milano. A questo vanno ad aggiungersi comportamenti che non aiutano, per esempio in alcune zone del centro della città, solo molti gli abitanti che girano con la mascherina abbassata e i controlli non ci sono. Mentre molti controlli vengono effettuati nelle zone della movida

Insomma la capitale lombarda nonostante l’ultima ordinanza della regione non brilla sempre per comportamenti virtuosi, lo dimostra questo video degli assembramenti davanti allo stadio San Siro per il Derby Milan Inter. Assembramenti che si potevano evitare visto che le partite di serie A haanno un calendario.



Tuttavia non si può attriubuire solo ai cittadini la colpa della crescita dei contagi, sono molti infatti i post sulla pagina facebook del sindaco Sala che lamentano il problema dei mezzi pieni, ma nonostante questo le autorità locali e il governo non hanno fatto un bel nulla. Anzi ,con il nuovo Dpcm Conte il ministro dei trasporti conferma che la capienza dei mezzi resta la stessa.

In sintesi questa è la ssituaazione oggi Coronavirus MIlano, e senza restrizioni efficaci sarà difficile fermare il Covid

