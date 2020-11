Zone arancioni coronavirus, FAQ governo. Ecco quali sono le limitazioni previste per queste aree quali sono le nuove zone arancioni e le prime indicazioni per il Natale

Zone arancioni, aumenta il numero di regioni italiane classificate in questa area di rischio da coronavirus. Secondo l’ISS l’epidemia è in rapido peggioramento e rischia di diventare incontrollata e non più gestibile. Quindi gli esperti chiedono una “drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, per alleggerire la pressione sui servizi sanitari”.

Per questo il ministro Speranza ha deciso di intervenire rendendo zona arancione altre 5 regioni, mentre l’intera Italia rischia di vivere un Natale con regole molto restrittive. Facciamo dunque il punto della situazione: quali sono le regioni delle zone arancioni, a quali limitazioni sono sottoposte e quali potrebbero essere le regole delle prossime festività.

Nuove zone arancioni

Visto che la curva epidemiologica non arresta la sua crescita, da mercoledì 11 novembre la provincia di Bolzano diventa zona rossa, mentre 5 nuove regioni passano da area gialla ad arancione. Si tratta di:

Abruzzo

Liguria

Toscana

Basilicata

Umbria

Questi territori si aggiungono alle altre due regioni già indicate come zone a medio-alto rischio, vale a dire Sicilia e Puglia. Dunque aumentano le aree e il numero di italiani sottoposti a restrizioni sempre più dure.

Zone arancioni regole e divieti

Alle regioni presenti delle zone arancioni, in base a quanto stabilito dalle domande frequenti pubblicate sul sito governo.it, si applicano le seguenti limitazioni:

chiusura 7 giorni su 7 di ristoranti e bar (l’asporto è invece possibile fino alle 22).

Didattica a distanza per le scuole superiori.

Divieto di spostamento da un comune all’altro, di entrata e uscita dalla regione, se non per giustificato motivo (da segnalare nell’autocertificazione).

Insomma, gli abitanti delle zone arancioni possono muoversi liberamente solo all’interno del proprio comune, dovendo comunque motivare gli spostamenti in orario di coprifuoco. Al riguardo il governo fornisce alcune specifiche spiegazioni su cosa si può fare e cosa no, eccole di seguito.

Posso andare in macchina con persone non conviventi?

Si è possibile, ma bisogna osservare alcune misure precauzionali. Ossia la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di massimo due passeggeri per ogni ulteriore fila di sedili posteriori. Tutti i passeggeri hanno l’obbligo di indossare la mascherina, salvo che la vettura non abbia un separatore fisico (plexiglass).

Zone arancioni cosa si può fare

Dalle ore 5 alle 22 nelle zone arancioni sono consentite anche altre attività, restando nel proprio comune e rispettando le regole, come:

fare acquisti di prodotti, non solo quelli alimentari

andare in chiesa

fare una passeggiata, attività motoria o utilizzare la bicicletta

accedere ai parchi

uscire con il proprio animale da compagnia

gettare i rifiuti.

Natale, in arrivo nuove regole covid



Abbiamo visto la situazione e le regole attuali che riguardano già molte regioni italiane, ma per il futuro le cose difficilmente andranno meglio. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni della sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che ha annunciato l’arrivo di nuove regole per il Natale.

Queste le sue parole al riguardo: “Ci sarà un nuovo provvedimento per il Natale, che non dovrà essere solitario. Le famiglie potranno riunirsi nel nucleo ristretto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle. La gran parte delle restrizioni attuali è bene che resti, magari con qualche allentamento”.

Insomma, la pandemia condiziona pesantemente le nostre vite e purtroppo tutto lascia presagire che sarà così anche durante le prossime festività.

E’ tutto per quanto riguarda le limitazioni relative alle zone arancioni e alle nuove disposizioni del governo per contrastare il coronavirus.

