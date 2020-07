Coronavirus, i dati dell’ultimo bollettino oggi sui nuovi contagi in Italia da Covid -19 e le ultime news Coronavirus.

Le ultime notizie Coronavirus in italia dalla Lombardia al Lazio alle ultime news Coronavirus Campania e in tutte le regioni del centro, sud e nord. Ecco quello che c’è da sapere su contagi e notizie in Italia

Coronavirus 13 luglio Italia

Secondo il bollettino epidemiologico del Ministero della Salute il numero dei contagi in Italia oggi è di 169 nuovi casi di seguito il dettaglio:

Contagi: 169 per un numero totale complessivo di 243.230 da inizio pandemia Covid -19. In Italia i positivi ad oggi sono in totale 13.157

Guariti: 178



Decessi 13 di cui 9 in Lombardia , 1 nel Lazio, 1 in Piemonte, 1 in Puglia e 1 in Abruzzo



Bollettino e mappa regioni

di seguito il bollettino dei dati regionali sull’andamento dell’infezione da Sars-CoV-2

Coronavirus Lombardia 13 luglio

Nel suo bollettino odierno la la regione Lombardia informa che il numero dei casi positivi al Coronovirus oggi è di 94 a fronte di 6.482 tamponi effettuati. 22 dei nuovi contagi rilevati sono debolmente positivi, mentre 27 a seguito di test sierologici. Scendono le terapie intensive, per un totale di 30 persone, salgono di 9 persone i ricoveri i ricoverati, mentre i decessi di oggi sono 9 .

Tra le province Milano con soli 15 casi di cui sei in città , sale Bergamo mentre Sondrio, e Lodi sono a 0 casi.

Dati Covid 19 Veneto

In Veneto ci sono 6 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 . Il totale dei nuovi positivi nella regione è di 412 persone. Come ieri non si registrano nuovi decessi. Da inizio pandemia ad oggi in Veneto ci sono stati esattamente 19.401 persone contagiate dal virus Covid – 19

Piemonte

Sono solo 6 i nuovi contagi coronavirus in Piemonte, mentre si registra un nuovo decesso. La regione rende noto che i pazienti guariti sono + 7 rispetto a ieri mentre altri 855 sono sulla via della guarigione.

Dati bollettino Coronavirus Emilia Romagna

Nella regione Emilia Romagna oggi ci sono 18 nuovi positivi, di cui 13 asintomatici da screening regionali. I guariti salgono a 23.496 (+5). Scendono i ricoverati in terapia intensiva e per il sesto giorno consecutivo non vi sono decessi.Questo è quanto comunicato dalla regione nel suo bollettino odierno.

Toscana

Oggi nella regione Toscana che festeggia il suo mezzo secolo di storia, si registrano 4 nuovi casi a fronte di 1.581 tamponi eseguiti Zero decessi, un ricovero in meno. Invariarati tutti gli altri dati

Coronavirus 13 luglio Roma e Lazio

Ci sono 24 casi nel Lazio di cui 22 importati . Di questi 20 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro dalle Filippine e uno dal Brasile. Ha comunicato la regione nel suo bollettino odierno.

Mentre all’ospedale Spallanzani di Roma ci sono attualmente 78 pazienti ricoverati di cui 49 sono risultati positivi al Covid. Nessun decesso nella regione mentre Rieti per il sesto giorno consecutivo è Covid Free

Dati coronavirus oggi in Calabria

I contagi che registra la regione del Sud, sono dovuti ai migranti sbarcati a Roccella Jonica. La presidente della regione Santarelli ha dichiarato che in assenza di provvedimenti da parte del governo è pronta a vietare gli sbarchi. Qui l’intervista in cui la presidente parla delle preoccupazioni dei calabresi.





Coronavirus Italia ultime notizie

L’allarme dell’OMS che avverte che non ci sarà a breve un ritorno alla normalità e il numero dei casi negli Stati Uniti sempre in crescita, mettono in allerta l’Italia e il Ministro della Salute Speranza che il prossimo 14 luglio dovrà chiedere la proroga delle misure anti -contagio al governo.

Quindi ci sarà un nuovo Dpcm, sono previste restrizioni e sanzioni per quanto riguarda la movida scatenata in molte città d’Italia e in particolare a Roma e Milano, oltre la chiusura delle discoteche.

Vedi anche: 14 luglio nuovo Dpcm

Per quanto riguarda il prolungamento dello stato d’emergenza che ricordiamo scade il prossimo 31 luglio, prima di quella data il Premier Conte si confronterà in parlamento.

Nel frattempo Conte in un post su FB ha dichiarato che in caso di peggioramento o di una nuova ondata del Covid -19 l’Italia è pronta ad affrontare la situazione ora e nella prossima stagione

Codacons contro l’Oms

Inchiesta per epidemia colposa, da parte del Codacons su come l’Organizzazione mondiale della sanità ha gestito la diffusione del Coronavirus. Il fascicolo, da quanto si apprende, è stato aperto dal dipartimento della procura di Milano e già trasmesso alla Procura di Roma per competenza territoriale. Per ora non si hanno altre notizie sull’iniziativa.