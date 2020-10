Nuovo Dpcm Conte ottobre 2020. Data uscita, elenco restrizioni e sanzioni del nuovo dpcm covid.

Nuovo Dpcm in arrivo per contrastare la crescita dei dei contagi causati dal covid. Il governo ha già messo a punto una serie di misure, con nuove regole e sanzioni da applicare ai trasgressori.

Vediamo dunque quando esce il nuovo decreto del presidente e cosa dovrebbe prevedere, in base alle ultime notizie.

Nuovo dpcm da quando



In base a quanto riporta repubblica.it, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo decreto dovrebbe avvenire mercoledì 7 ottobre 2020. E’ però probabile che la firma di Conte sul nuovo decreto arrivi già nella giornata di martedì.

Per questo esiste già una bozza del dpcm Conte, che svela il possibile contenuto del nuovo provvedimento. Vediamo di seguito le nuove misure restrittive e le sanzioni che potrebbe quindi applicare, a partire dai prossimi giorni.

Nuovo dpcm obbligo mascherine all’aperto

Fra le novità più importanti del nuovo Dpcm potrebbe esserci l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, su tutto il territorio nazionale.

Il ministro della salute Speranza e gli altri ministri sembrano voler attuare questa misura per frenare la crescita dei contagi. Anche perché diverse regioni hanno già emesso ordinanze in tal senso.

Un’altra misura del nuovo decreto dovrebbe riguardare la proroga dello stato di emergenza. Attualmente previsto fino al 15 ottobre, ma che verrebbe prorogato fino al 31 gennaio 2021.

Nuovo decreto Conte feste private e cerimonie

Fra le altre misure restrittive al vaglio del governo ci sarebbe anche la possibilità di contingentare il numero di persone partecipanti a feste private e cerimonie. Insomma, disporre un numero chiuso di partecipanti a tutti gli eventi.

Sempre per contenere i contagi ed evitare nuovi lockdown, possibile stretta anche sui locali e sulla movida. Tuttavia non ci saranno limiti di orari per i locali ad eccezione della Regione Campania chee con l’Ordinanza del Governatore De Luca ha stabilito limiti di orari anche per le pizzerie.

Dpcm Conte ottobre, multe e controlli

Per garantire il rispetto di queste nuove disposizioni, probabilmente alle nuove regole verranno affiancate sanzioni più pesanti. Ad esempio i locali che trasgrediranno rischiano multe salate e la chiusura dell’attività.

Rafforzati anche i controlli, con il governo che prevede l’impiego dell’esercito per effettuarli nelle città. Sull’obbligo di uso delle mascherine non si escludono significative sanzioni economiche. Ad esempio nelle Marche è già prevista una multa da 400 euro, per chi non rispetto l’obbligo di indossarla all’aperto in caso di assembramento. Insomma, il nuovo dpcm potrebbe decidere una linea simile.

Infine, per gli eventi all’aperto resta il limite dei 1.000 partecipanti, mentre per quelli al chiuso (palazzetti o teatri) ridotta la capacità a 200. Su questo aspetto il governo intende limitare la responsabilità e la possibilità di intervento delle regioni.

E’ tutto per quanto riguarda le regole, le sanzioni e le restrizioni contenute nel nuovo dpcm, in base alle ultime news.

