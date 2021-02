Coronavirus Italia, mappa, numero contagi covid 15 febbraio in tutte le regioni e provincie. Tutte le ultime news Covid e vaccini in Italia

Coronavirus Italia bollettino 15 febbraio

Contagi: 7.351 ( ieri i contagi covid erano 11.608)



Guariti: 11.711



Decessi: 258 (ieri 316)

Terapie intensive In totale: (ieri 2.085)



Ricoverati con sintomi: 18.515 ( ieri 18.736)

Totale tamponi molecolari e antigenici: 179.278



MAPPA PROTEZIONE CIVILE con tutti i dati provincie e regioni

Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione

Valle d ‘Aosta 9 positivi in più

Alto Adige 212 casi positivi 3 decessi

Piemonte 438 casi e 14 vittime

Coronavirus Veneto, scendono positivi e ricoveri

Sono 241 i nuovi positivi nella regione governata da di Luca Zaia. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari e le terapie intensive. Oggi si registrano 11 decessi. Il governatore della regione durante la consueta conferenza stampa, ha chiarito la situazione acquisto vaccini a chi de La 7 ha posto domande poco pertinenti, invitando nel contempo i giornalisti dell’emittente televisiva di Cairo a raccontare la verità.

Coronavirus Milano e Lombardia

La regione Lombardia oggi registra 945 casi e 35 vittime. Milano registra 303 positivi in più Secondo il virologo Pregliasco il 30% dei positivi in Lombardia è dovuto alle varianti del covid

Vedi anche: Coronavirus Milano

Emilia Romagna 1.391 nuovi casi e 21 vittime.

Covid Toscana 428 nuovi casi 18 decessi

I casi di positività in Toscana oggi sono a darne notizia è il governatore Giani La regione come da ordinanza del 13 febbraio è in zona arancio, ma c’è anche il comune di Chiusi in zona rossa.

Covid Marche oggi 128 i nuovi positivi

Coronavirus Abruzzo: 533 casi e 12 deceduti

La regione Abruzzo e di nuovo nella fascia arancio mentre in zona rossa sono le provicie di chieti e Pescara.

Vedi Anche Abruzzo arancione fino a quando

Covid Roma e Lazio bollettino

La regione Lazio registra oggi 760 nuovi contagi di cui 422 nella Capitale.

Coronavirus Umbria 109 positivi

In Umbria dove la provincia di Perugia è in zona rossa i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 109 oltre a 7 decessi. aumentano i ricoveri scendono le terapie intensive

Molise 41 nuovi positivi 2 decessi

Coronavirus Basilicata 29 nuovi casi e 1 decesso

Campania 966 positivi 16 vittime

La regione Campania è la prima per numero di casi positivi in Italia. Sono 966 i nuovi casi odierni, 16 i decessi mentre scendono i ricoveri. Quelli più colpiti dalla nuova ondata sono i giovani. Secondo quanto dichiara l’Unità di crisi della regione, in Campania un caso su quattro è dovuto alla variante inglese. La maggior parte dei contagi si registrano a Napoli.

Contagi oggi Puglia 345 nuovi contagi e 22 decessi

Covid Calabria 128 nuovi positivi e 132 guariti

Coronavirus ultime notizie di oggi: il lockdown

La parola del giorno oltre al danno per gli operatori delle piste da sci, è “fate stare zitti gli esperti, virologi ecc ” Il caso di Walter Ricciardi che chiede il lockdown e lo fa tramite l’intervista alla Rai. IL consulente di Speranza solleva un vespaio di polemiche sul sistema della comunicazione che fino ad oggi regna grazie ai metodi usati dell’ex governo Conte e il suo seguito.

Per ora non c’è nessun lockdown all’orizzonte e per chi non fosse informato solo chi il decisore politico può far chiudere l’Italia. E questo non è certamente il compito di un consulente come Ricciardi. Dure le reazioni politiche, non solo di Salvini, ma anche di altri esponenti politici. Smentisce il lockdown anche il professor Vaia dello Spallanzani che parla di chiusure chirurgiche.

Coronavirus vaccini

Sul sito del Governo potete vedere quanti sono i vaccinati ad oggi, ossia tutti coloro che hanno ricevuto la seconda dose. Il tema vaccini però è tra le priorità del nuovo governo Draghi che dovrebbe ricevere la fiducia in settimana. Tuttavia governo e nuovi ministri sono già al lavoro.