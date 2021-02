Coronavirus Italia, mappa, numero contagi covid 12 febbraio in tutte le regioni e provincie e le nuove zone arancioni

Coronavirus Italia 12 febbraio

Contagi: 13.908 (ieri 15.546)



Guariti: 16.442



Decessi: 316



Terapie intensive In totale: 2.095



Ricoverati con sintomi: 18.736



Totale tamponi molecolari e antigenici: 305.619



Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione

Valle d ‘Aosta 9 positivi in più

Alto Adige 640 casi positivi 5 decessi Rt a 1.25

Piemonte 869 positivi e 20 vittime

Coronavirus Veneto, la regione resta gialla

Sono 756 i nuovi positivi nella regione di Luca Zaia. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari e le terapie intensive. 34 i decessi registrati oggi. Intanto il Veneto continua a cercare vaccini per proteggere la sua popolazione.

Coronavirus Milano e Lombardia

Tornano a salire i contagi in Lombardia che registra 2.526 casi e 47 vittime.

Liguria, la regione torna arancione i nuovi

Emilia Romagna 1.500 casi e 27 vittime.

Covid Toscana in salita i positivi e ricoverati in intensiva

I casi di positività in Toscana oggi sono 727 L’età media dei nuovi positivi è di 45 anni. Scendono i ricoveri, mentre salgono di poco i ricoveri in terapia intensiva. Secondo quanto dichiara l’unità di crisi della regione, si registrano anche 17 decessi. Torna di nuovo in zona arancione anche la Toscana

Covid Marche oggi 515 nuovi positivi e indice Rt a 0,94

Coronavirus Abruzzo: 357 casi e 7 decessi sale l’indice Rt a 1,22

Dopo il consueto monitoraggio Iss l’Abruzzo dal 14 febbraio torna nella fascia arancio

Covid Roma e Lazio bollettino 1089 nuovi contagi e 34 decessi

La regione Lazio registra oggi 1027 nuovi contagi di cui 507 nella Capitale.

Coronavirus Umbria 494 positivi 12 decessi

In Umbria dove la provincia di Perugia è in zona rossa i nuovi contagi sono 494 nuovi oltre a 12 decessi. Nella regione sono stati trovati le due varianti del Virus, quella brasiliana e quella inglese.

Molise 107 nuovi positivi 1 decesso

Coronavirus Basilicata sale l’indice Rt più 94 nuovi casi e 4 decessi

Campania 1637 nuovi casi

La regione governata da De Luca è la prima per numero di casi positivi. Sono 1637 i nuovi caasi odierni, 15 i decessi mentre sscendono i ricoveri.

Contagi oggi Puglia nuovi contagi e decessi

La regione Puglia è zona gialla ma il contagio covid

Coronavirus ultime news

La paura della variante inglese spaventa l’Italia e gli italiani. Secondo il report di Iss la preoccupazione è che succeda come nel resto d’Europa. “Anche nel nostro paese c’è una circolazione sostenuta della variante, che probabilmente è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi” E’ quanto afferma il report del Ministero della Salute