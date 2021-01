Quando cambiano colore regioni in italia a gennaio e dopo. Ecco le prossime date per le zone rosse arancio e quelle gialle.

Quando cambiano colore le regioni secondo la nuova mappa covid in Italia è la domanda che ci si pone oggi, e che continueremo a farci visto che il governo Conte ha confermato il sistema delle zone rosse, arancio e gialle. Comunque andiamo con ordine e vediamo le date dei prossimi cambiamenti di colore e le regioni che a breve rischiano di diventare rosse o arancioni in base alle ultime notizie

Quando cambiano colore le regioni Le date

Secondo quanto dichiarano i nostri politici al governo, ovvero il Ministro della Salute Speranza e il suo staff il 7 gennaio l’italia torna gialla tranne l’Abruzzo che resta arancione. Il colore giallo però potrebbe durare poco.

Calendario alla mano il giorno dopo l’epifania è un giovedì, il venerdì di solito c’è il solito monitoraggio regionale della cabina di regia Iss da cuiemergono i famosi dati e sui quali il governo decide a seguire il cambio di colore delle regioni a rischio e non.

Quindi riassumendo dal giorno 7 il pese torna tutto giallo ( Abruzzo a parte) questo consente gli spostamenti tra regioni oltre l’apertura delle scuole e l’inizio dei saldi invernali per alcune regioni tra le quali c’è la Lombardia.

Però l’andamento dei contagi coronavirus nel nostro paese mostra una curva in crescita, quindi il giallo in tutta Italia potrebbe durare pochi giorni se il Cts conferma la data della per il Monitoraggio Regionale.

Le regioni a rischio zona rossa

Dall’ultimo monitoraggio Iss ci sono tre regioni che rischiano di diventare rosse

Veneto

Calabria

Liguria

Queste sono le tre regioni che in base al monitoraggio dello scorso 30 dicembre hanno superato il valore 1 di Rt e quindi a rischio chiusure e restrizioni. Il Veneto in particolare è il territorio dove si registrano numeri molto elevati di contagi covid e vittime.

Tuttavia non sono le uniche, anche la Lombardia rischia così come la Sardegna e altre ancora. Insomma per essere chiari tra contagi, criticità negli ospedali e terapie intensive, a rischiare di cambiare colore da giallo ad arancione o rosso, ad oggi potenzialmente sono molte regioni.

Per ora ci fermiamo qui, le ultime news su previsioni e date su quando cambiano colore le regioni sono queste. Ma dato che è previsto un nuovo metodo di calcolo dei tamponi antigenici e molecolari effettuati, e che influisce sui 21 indicatori usati da Iss, le sorprese sono dietro l’angolo. A decidere però quando cambiano colore le regioni sarà sempre il governo.

