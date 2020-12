Spostamenti tra regioni gialle. Altre regioni passano dall’arancione al giallo. Ecco come funzionano gli spostamenti e fino a quando saranno possibili.

Spostamenti tra regioni gialle. A partire dal 13 dicembre alcune regioni italiane passano dall’arancione al giallo, aumentando il numero di territori che si trova in questa fascia di rischio moderato per il Coronavirus. Fra queste sono consentiti gli spostamenti, anche senza autocertificazione.

Tuttavia ciò non sarà possibile sempre, in virtù di quanto stabilito dal nuovo dpcm per le festività natalizie. Facciamo allora il punto della situazione qui di seguito, anche in base alle ultime notizie.

Regioni che diventano gialle

Nel nuovo report settimanale dell’ISS dell’11 dicembre, oltre alla Lombardia, di cui il governatore Fontana aveva annunciato il passaggio in zona gialla e il PIemonte anche altre regioni potrebbero passare da arancioni a gialle.

Si tratta di Basilicata, Calabria e forse Toscana. L’ufficialità di questo passaggio avverrà solo una volta che il ministro Speranza avrà firmato la nuova ordinanza. Ma quel che è certo è che dal 13 dicembre la gran parte delle regioni italiane sarà gialla. Questo significa che ci si potrà spostare liberamente fra loro.

Spostamenti tra zone gialle

Se da un lato attualmente ci si può muovere liberamente tra regioni gialle, bisogna ricordare che a partire dal 21 dicembre fino al 6 gennaio 2021, tali spostamenti non saranno più possibili. E’ quanto stabilito dal nuovo dpcm Conte, che vieta movimenti a prescindere dal colore delle regioni, per evitare esodi durante il periodo delle festività natalizie.

Insomma, durante le feste la mobilità interregionale sarà bloccata, salvo che per giustificate ragioni o per raggiungere la propria residenza. Per questo è probabile che molti italiani si sposteranno prima del 21 dicembre, evitando i controlli che durante le festività si preannunciano severi.

Questa la situazione attuale per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni gialle. Prima del blocco ci si potrà spostare liberamente tra regioni gialle, mentre resta ancora da capire se verrà confermato o meno il divieto di spostamento tra comuni, attualmente previsto nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

