Zona gialla in Lombardia da quando? Probabili date e cosa cambia da zona arancione a gialla. Ultime news coronavirus Lombardia.

Lombardia zona gialla, il passaggio da regione arancione a gialla per i lombardi si avvicina. Tuttavia per il cambio di colore saranno determinanti i dati sui contagi da coronavirus, in miglioramento negli ultimi giorni.

Ecco allora come e quando la Lombardia potrà diventare zona gialla, in base alle ultime news e cosa cambia con questo passaggio.

Vedi anche: Bollettino Coronavirus Italia oggi

Lombardia zona gialla da quando? Date

Il prossimo monitoraggio ISS, che determina il cambio di colore delle regioni, è previsto per venerdì 11 dicembre. Visto che i dati su contagi da coronavirus sono in miglioramento, la Lombardia dovrebbe passare da zona arancione a gialla.

La data di questo cambiamento potrebbe essere quella del 13 dicembre, visto quanto già accaduto in precedenza, con i cambi di colore accordati alle regioni a partire dalla domenica successiva al monitoraggio.

Il governatore Fontana però vorrebbe ottenere il passaggio alla zona gialla già l’11 dicembre. Secondo il presidente della regione se i parametri dovessero continuare ad essere in miglioramento, la Lombardia potrebbe passare in zona gialla in automatico l’11 dicembre. Tuttavia per l’ufficializzazione di questo passaggio bisognerà attendere la nuova ordinanza del ministro Speranza, prevista per venerdì prossimo.

Vedi anche: Nuova classificazione regioni zone gialle e arancioni

Lombardia zona gialla cosa cambia

Il passaggio da zona arancione a gialla comporta una serie di allentamenti delle restrizioni per i cittadini.

Ecco una lista di cosa cambia per la Lombardia nel passaggio da zona arancio a gialla:

Gli spostamenti sono liberi all’interno della regione (tranne durante il coprifuoco, ossia dalle 22 alle 5) e non c’è più bisogno di utilizzare l’autocertificazione.

sono liberi all’interno della regione (tranne durante il coprifuoco, ossia dalle 22 alle 5) e non c’è più bisogno di utilizzare l’autocertificazione. Possibili anche gli spostamenti verso altre regioni gialle, fino al 21 dicembre. E’ la data prevista dal nuovo dpcm Conte per lo stop alla mobilità interregionale, se non con autocertificazione. Senza dimenticare l’impossibilità di uscire dal proprio comune nei giorni del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio 2021. Oltre alle ulteriori disposizioni che valgono in tutta Italia.

Ristoranti e bar sono aperti, ma con orario di chiusura alle ore 18:00.

Queste tutte le ultimissime novità sul passaggio della Lombardia in zona gialla. Il cambio di colore sembra quasi certo visto i dati in miglioramento. Resta ancora da stabilire esattamente quando, con il presidente di regione e il governo che sembrano avere idee diverse.

Vedi anche: