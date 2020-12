Italia zona gialla, ecco quando cambia la mappa zone covid in Italia. Date e previsioni per tutte le regioni

Italia zona gialla? Secondo quanto ha detto il premier Conte a metà dicembre tutto il paese dovrebbe cambiare colore ed entrare in zona gialla, ma in realtà dopo il nuovo decreto Natale per molti italiani cambia poco. Ecco comunque quando ci saranno le prossime zone gialle in tutta Italia.

Italia zona gialla, i colori delle regioni oggi

Dopo l’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e in base alle ordinanze emanate daal Ministro Speranza, mezza Italia è già colorata di giallo. Qundi ad oggi le regioni considerate a rischio medio sono le seguenti:

Veneto

Liguria

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Umbria

Marche

Molise

Lazio

Puglia

Sardegna

Sicilia

Le regioni arancioni oggi

La Lombardia e il Piemonte sono passate da zona rossa alla fascia arancione lo scorso 29 novembre a seguito dell’ordinanza del ministro della Salute. Quindi entrambi resteranno in zona arancio, anche per il ponte dell’Immacolata Non sono previsti cambi di colore fino al prossimo monitoraggio dell’andamento epidemiologico

I nuovi cambi cromatici invece roguardano le nuove zone arancioni fra lre quali ci sono Alto Adige, Campania, Toscana, la Provincia autonoma di Bolzano oltre alla Basilicata.L’unica zona rossa attualmente è l’Abruzzo.

Quindi attualmente nella nuova mappa covid dell’Italia prevalgono le zone gialle. Però il prossimo monitoraggio è previsto per il giorno 11 dicembre, data in cui Piemonte e Lombardia sperano di passare alla fascia gialla.

Tuttavia è bene ricordare che i cambi di colore delle regioni sono legati all’andamento dei contagi Covid e ai 21 parametri stabiliti dal Comitato tecnico scientifico e dal Ministero della Salute.

In aggiunta a questo c’è il nuovo Dcreto natale e il Dpcm che bloccano gli spostamenti tra regioni e comuni in particolare nei giorni di Natale e Capodanno, oltre a tutti i vincoli e divieti che il nuovo Dpcm comporta.

Riassumendo: l’Italia secondo Conte e Speranza prima di Natale dovrebbe essere zona gialla, questa è una buona notizia in quanto significa che scende l’indice di contagio, ma per gli italiani cambia poco ad eccezione di bar e ristoranti che potranno riaprire. A Natale e Capodanno infatti ci saranno controlli divieti e sanzioni ovunque, quindi tutti a casa per le feste. Mentre lo shopping natalizio è consentito e al riguardo il governo vi regala il bonus pagamenti elettronici per farvi spendere soldi

