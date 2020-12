Zona gialla e arancione dopo il monitoraggio Cts e Ministero della Salute ecco la nuova classificazione delle regioni.

Le nuove regioni in zona gialla sono cinque, mentre in zona arancione sono quattro le nuove regioni, nove in tutto le regioni che cambiano colore. Resta zona rossa solo l’Abruzzo. La decisione arriva come di consueto di venerdì dopo il monitoraggio della cabina di regia e in concomitanza con il nuovo dpcm del 4 dicembre illustrato dal presidente del Consiglio Conte, ma non solo. Lo stesso Conte ha già detto che la curva epidemica sta migliorando, quindi è probabile che tutta l’Italia prima di Natale sarà zona gialla.

Ecco le regioni che oggi cambiano colore

L’Emilia Romagna diventa gialla a darne conferma è il governatore Bonaccini

Passano da zona arancione a zona gialla: l’Umbria le Marche il Friuli Venezia Giulia e la Puglia.

L’ Alto Adige ( ora in zona rossa) passa da regione a rischio elevato a quello medio alto, quindi diventa arancione.

In zona arancione anche Campania, Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano

Restano confermate le misure per 5 regioni, L’Abruzzo resta rosso, mentre Lombardia Piemonte e Basilicata restano nella fascia di rischio medio- alto, quindi color arancio.

Differenze tra zone rosse gialle e arancioni

La differenza tra le zone ad alto rischio e quelle a rischio medio alto o medio come quelle gialle e sostanziale. Chi si trova nella zona rossa è di fatto in lockdown anche se più soft rispetto a marzo ed aprile. Tuttavia restano vietati tutti gli spostamenti.

In zona arancione invece sono consentite le aperture dei negozi, mentre l’apertura dei bar e ristoranti è consentita solo per l’asporto. Vietati anche nelle zone arancio gli spostamenti tra comuni e regioni ad eccezione di comprovati motivi di lavoro, studio o salute.

Per le regioni in zona gialla invece non ci sono limiti agli spostamenti, mentre bar e ristoranti restano aperti.

Quindi le differenze tra zone rosse arancioni e gialle si traducono in spostamenti e aperture di bar e ristoranti.

In tutte le regioni infatti ci sono le medesime restrizioni, dal coprifuoco alle chiusure dei centri commerciali, fino alla didattica a distanza e capienza dei mezzi pubblici.

Le ulteriori restrizioni del decreto legge che blocca gli spostamenti e del nuovo Dpcm Natale invece sono valide per tutta Italia a prescindere dal colore delle regioni

