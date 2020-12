Regioni rosse, gialle o arancioni, quando cambiano i colori delle regioni? Il monitoraggio dell’ISS ci sarà il 4 dicembre. Ecco le regioni che cambiano colore e da quando.

Il governo conferma i colori delle regioni rosse, arancioni e gialle nel nuovo dpcm. Ma quando e come cambiano i colori delle regioni secondo il monitoraggio del Ministero della salute e Iss?

Di seguito vi riportiamo la mappa della situazione attuale in Italia e i possibili cambiamenti di colore delle regioni, secondo le ultime notizie.

Regioni rosse in lockdown

Le regioni attualmente in zona rossa, sottoposte a lockdown, come stabilito dalle ordinanze del ministro Speranza, e presente sul sito del ministero della salute, sono:

Abruzzo, con ordinanza dal 20 novembre 2020.

Campania, con ordinanza rinnovata il 27 novembre 2020 (la precedente era il 13 novembre).

Toscana, con ordinanza confermata il 27 novembre 2020 (la prima era datata 13 novembre).

Valle D’Aosta, con ordinanza dal 19 novembre 2020.

Provincia Autonoma di Bolzano, con ordinanza confermata il 24 novembre 2020 (la prima era del 10 novembre).

Regioni arancioni

Le regioni attualmente in zona arancione, in base a quanto stabilito dalle ultime ordinanze dal ministero della salute sono:

Lombardia, dal 28 novembre 2020

Piemonte, dal 28 novembre 2020

Calabria, dal 28 novembre 2020

Emilia Romagna, dal 27 novembre 2020

Marche, dal 27 novembre 2020

Friuli Venezia Giulia, dal 27 novembre 2020

Umbria, dal 24 novembre 2020

Basilicata, dal 24 novembre 2020

Puglia, dal 19 novembre 2020

Regioni gialle

Infine, le regioni gialle, ovvero quelle con un rischio medio, sono:

Sicilia, con ordinanza dal 27 novembre 2020

Liguria, con ordinanza dal 27 novembre 2020

Lazio

Veneto

Molise

Sardegna

Provincia di Trento

Le ultime 5 riportate sono sempre rimaste in fascia gialla da quando è attiva la suddivisione per colori. Per questo non c’è alcune ordinanza attualmente per loro.

Quali regioni cambiano colore

Il nuovo monitoraggio dell’ISS avverrà il 4 dicembre, data in cui altre regioni potrebbero cambiare colore. Come sempre a determinare questa possibilità saranno i dati sull’andamento dei contagi dei singoli territori.

Il ministro degli affari regionali Boccia, ha affermato che entro 15 giorni tutte le regioni italiane potrebbero essere gialle. Anche se bisognerà continuare a seguire regole precise soprattutto durante le festività natalizie.

Per questo varie regioni sperano in un cambiamento di colore già dal prossimo monitoraggio. Ecco le ultime notizie al riguardo regione per regione.

La Toscana quando diventa zona arancione.



La Toscana dovrebbe passare da zona rossa ad arancione a partire dal domenica 6 dicembre. Lo ha anticipato il governatore Giani, intervenendo alla trasmissione Omnibus, su La7, dopo aver parlato con il ministro Speranza.

Lombardia e Piemonte zona gialla?



Per quanto riguarda la Lombardia, il governatore Fontana spera che la regione possa diventare gialla, ma difficilmente questo avverrà il 4 dicembre. I motivi sono due: è arancione solo da una settimana e i dati sui contagi degli ultimi giorni restano ancora elevati. Stesso discorso vale per il Piemonte.

Campania



Nella regione del governatore De Luca, si consolida il calo della curva di crescita dei nuovi positivi e migliora la situazione nei posti di terapia intensiva ospedaliera. Tuttavia per ora la Campania non dovrebbe cambiare colore e restare in lockdown.

Emilia Romagna e Marche

Queste due regioni potrebbero passare da zona arancione a zona gialla. Nelle Marche c’è un progetto di screening di massa, simile a quello dell’Alto Adige, inoltre l’indice Rt è in calo. Contagi in discesa anche in Emilia Romagna. Quindi il passaggio alla zona gialla per entrambe, dal 6 dicembre, è possibile.

E’ tutto per le ultime notizie su quando cambiano i colori delle regioni. Alcune regioni sperano di passare dal rosso all’arancione, con regole meno restrittive, altre ancora in zona gialla. Ma la soglia di attenzione per scongiurare nuove ondate di contagi da coronavirus deve restare alta in tutta Italia.

