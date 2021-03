Spostamenti seconde case zona rossa. Faq governo zona rossa case dentro e fuori regione. Regole e limiti.

Spostamenti, si può andare nella seconda casa in zona rossa? A tale quesito rispondono le Faq del governo, che hanno chiarito limiti e regole valide fino al termine del dpcm Draghi.

Scopriamo qui di seguito cosa prevede palazzo Chigi per gli spostamenti verso le seconde case. Come e quando si possono fare, ma anche se si possono raggiungere fuori regione.

VEDI ANCHE: QUANDO CAMBIANO I COLORI DELLE REGIONI

Seconde case zona rossa faq governo

Le faq del governo per la zona rossa, specificano che fino al 6 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. In queste categorie è compreso anche il rientro nelle seconde case.

Questo spostamento è consentito “a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.”

Ciò significa che bisognerà essere proprietari dell’immobile o avere un titolo di godimento su di esso. Per provarlo bisognerà avere una copia del titolo avente data certa o utilizzare l’autocertificazione. Quest’ultima verrà successivamente verificata dalle autorità, con le faq che ricordano come dichiarare il falso costituisca reato.

La casa non dovrà essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo. Solo quest’ultimo infatti è legittimato a spostarsi. Quindi non sarà possibile raggiungere le seconde case con gli amici, ma solo con la propria famiglia.

Si può andare nelle seconde case fuori regione?

Si, è possibile rientrare nella seconda casa anche in una regione o provincia diversa dalla propria. Come specificato nelle Faq dell’esecutivo ciò è possibile da e verso qualsiasi zona: rossa, arancione, gialla o bianca.

Di seguito il testo per intero della domanda, in cui palazzo Chigi spiega che si possono raggiungere le seconde case e quali sono i limiti.

Seconde case zona rossa Lombardia

Sulla base di quanto riportato nelle Faq di governo è sempre possibile raggiungere le seconde case. Quindi anche in Lombardia, attualmente zona rossa si può fare questo spostamento.

Stesso discorso per chi ha una seconda casa in Lombardia ma risiede in un’altra regione. Ovviamente bisognerà rispettare i limiti prima citati ed essere in possesso dei documenti necessari.

VEDI ANCHE: LOMBARDIA IN ZONA ROSSA PER LA TERZA VOLTA

Seconde case zona rossa Campania e Piemonte

Quando detto per la Lombardia vale per le seconde case situate in Campania o per quelle che si trovano in altre zone rosse italiane.

La Valle D’Aosta viceversa, con un’ordinanza regionale, ha vietato gli spostamenti verso le sue seconde case. Il Piemonte inizialmente sembrava voler fare lo stesso, ma il governatore Cirio ha comunicato che la sua regione prevede le stesse regole valide in tutta Italia. Quindi nessun divieto di raggiungere le seconde abitazioni in Piemonte.

E’ tutto per quanto riguarda gli spostamenti nelle seconde case in zona rossa. Le faq del governo hanno chiarito che sono sempre possibili, anche fuori regione e a prescindere dal colore di un territorio. Tuttavia bisogna possedere il titolo di proprietà e rispettare gli altri limiti.

VEDI ANCHE: LE REGOLE PER I VIAGGI A PASQUA 2021