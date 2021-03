A Pasqua si potrà viaggiare oppure no? Gli spostamenti tra regioni saranno bloccati con il nuovo decreto Draghi. Però c’è sempre una soluzione, ecco le regole per i viaggi a Pasqua 2021.

Tutti vorremmo viaggiare a Pasqua, ma la situazione contagi Covid in Italia non consente ad oggi spostamenti tra regioni.

Infatti, il consiglio dei ministri ha appena approvato un nuovo decreto, che prevede l‘Italia in zona rossa a Pasqua 2021, ovvero dal 3 al 5 aprile. Scopriamo allora cosa si potrà fare a Pasqua e quali regole per i viaggi sono previste in tutta Italia.

Pasqua Italia zona rossa cosa si può fare

Il governo precauzionalmente ha deciso di rendere l’Italia zona rossa dal 3 al 5 aprile 2021, a prescindere dal colore di un singolo territorio. Questo significa che saranno vietati gli spostamenti fra regioni e anche fra comuni, come previsto dalla regole che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi.

In altre parole a Pasqua 2021 non si potrà viaggiare per piacere. Niente spostamenti quindi verso località turistiche, montagna, mare o città d’arte.

Tuttavia c’è un’eccezione prevista dal nuovo decreto legge. Come a Natale sarà possibile effettuare una visita al giorno, verso una casa privata all’interno della regione, ad un massimo di 2 adulti (non contano gli under 14 o i disabili conviventi). Il tutto nella fascia oraria compresa fra le 5:00 e le 22:00.

Per il resto gli spostamenti saranno consentiti solo nei casi previsti dall’autocertificazione, quindi salute, lavoro o necessità. Sarà però sempre consentito il rientro nella propria residenza o domicilio. Quindi chi vive fuori potrà tornare a casa anche durante questi giorni, sempre esibendo l’autodichiarazione. Attenzione però perché la veridicità di quest’ultima sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Ecco il riepilogo di cosa si potrà fare e cosa no in zona rossa, quindi dal 3 al 5 aprile in tutta Italia.

Quando viene Pasqua?

Pasqua 2021 per quest’anno è in calendario domenica 4 aprile 2021, mentre la giornata di pasquetta sarà il giorno seguente, ovvero lunedì 5 aprile.

Dunque non è un caso che il governo abbia previsto una zona rossa nazionale dal 3 al 5 aprile, proprio per coprire i giorni che vanno dalla vigilia di Pasqua a pasquetta. Questi giorni solitamente destinati ad essere condivisi con parenti ed amici, ma l’impennata dei contagi covid in Italia non lo consentono. Da qui la decisione del governo di rendere l’intero paese zona rossa.

Questa le ultime notizie e le decisioni del governo su Pasqua 2021 dove purtroppo non si potrà viaggiare.

