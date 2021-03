Contagi scuole. La situazione contagi nelle scuole italiane, elenco regioni e città interessate. Date chiusure e riaperture.

Contagi nelle scuole sempre più diffusi in Italia. A preoccupare sono soprattutto le varianti che incidono in modo significativo sui contagi fra i giovani studenti e di conseguenza anche sul resto della popolazione.

Non a caso in diverse regioni e città le scuole sono state chiuse, con differenze in base alle zone rosse, arancio o arancioni rinforzate. Anche il governo è intervenuto sulle chiusure, prevedendo nel nuovo dpcm lo stop all’attività in presenza nelle zone rosse e nei territori in cui si registrano 250 contagi settimanali ogni 100.000 abitanti.

Insomma i contagi covid nelle scuole allarmano. Facciamo quindi il punto della situazione su chiusure e riaperture previste nella varie città e regioni, ma anche sulle possibili prossime chiusure.

Contagi scuole Milano e Lombardia

In Lombardia ci sono tanti comuni inseriti nella fascia arancione rafforzata dalla regione, dove le scuole chiudono, per evitare l’aumento contagi da coronavirus. Nella città metropolitana di Milano sono 10 i comuni interessati (Motta Visconti, Besate, Binasco, Truccazzano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano e Casarile) dalla misura a partire dal 3 al 10 marzo 2021.

Gli stessi provvedimenti riguardano le province di:

Como

Pavia

Cremona

Brescia

Alcuni comuni di Bergamo e Mantova

Infine, dal 4 all’11 marzo zona arancione rinforzata e scuole chiuse anche per Mede (Pavia), Bollate (Milano) e Viggiù (Varese), finora in zona rossa.

VEDI ANCHE: CHIUSURA SCUOLE ZONA ARANCIONE ELENCO

Contagi scuole Emilia Romagna e Bologna

Nella città metropolitana di Bologna è stata istituita la zona rossa. Quindi nei comuni situati in questa area le scuole (dalle elementari all’Università) resteranno chiuse e ci saranno misure più restrittive dal 4 al 21 marzo 2021. Il motivo è legato ai nuovi contagi nelle scuole, portate dai giovani “da casa o dalle relazioni con i loro amici”, secondo il sindaco Merola. Lo stesso provvedimento riguarda anche la provincia di Modena, come riporta il sito della regione.

Le altre località in arancione scuro dell’Emilia, che prevedono la dad, sono le province di:

Reggio Emilia

Rimini

Ravenna

Cesena

Chiusura scuole Roma e Lazio

Nel Lazio il governatore Zingaretti ha posto in zona rossa (con sospensione delle attività scolastiche, tranne quelle d’infanzia) i comuni di:

Monte San Giovanni Campano e Torrice (Frosinone) fino al 13 marzo

Roccagorga (Latina) fino all’8 marzo

Colleferro e Carpineto (Roma) fino al 13 marzo.

Quindi ci sono già alcuni comuni della provincia di Roma sottoposti a chiusura delle scuole, ma anche nella capitale si teme l’arrivo di provvedimenti simili, visto l’aumento dei contagi registrati oggi e negli ultimi giorni.

Contagi scuole Ancona e Marche

Il sindaco di Ancona ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluse quelle d’infanzia, fino al 14 marzo 2021, a causa dei contagi rilevati e dovute alle varianti. Nel resto della regione sono invece applicate le regole previste dalla zona arancione.

VEDI ANCHE: ZONA ARANCIONE REGOLE E LIMITAZIONI

Situazione scuole nelle altre regioni

In Abruzzo e in Campania, regioni attualmente in fascia arancione, i governatori hanno deliberato la chiusura delle scuole su tutto il territorio.

Per il Piemonte sono 8 i comuni zona rossa fino al 5 marzo, tutti nella provincia di Verbania, tranne Cavour situata in quella di Torino. Mentre in Toscana, fino al 7 marzo sono rosse le province di Siena e Pistoia.

Nelle due isole, ovvero Sicilia e Sardegna, ci sono i seguenti comuni in zona rossa e dunque con lo stop alle attività scolastiche: San Cipirello e San Giuseppe Jato (Palermo, fino all’11 marzo) e Bono (Sassari).

In Liguria per i comuni di Sanremo e Ventimiglia prevista la zona arancione rinforzata, con didattica a distanza fino al 5 marzo 2021.

Infine, Molise e Basilicata, le due regioni in zona rossa fino al 14 marzo dopo l’ordinanza del ministro Speranza, dal 6 marzo attueranno la didattica a distanza in tutte le scuole, come prevede il nuovo dpcm Draghi.

VEDI ANCHE: VARIANTI COVID ITALIA ZONE ROSSE OGGI

Nuove chiusure scuole

Abbiamo visto fin qui i territori per cui è già stato previsto il divieto di didattica in presenza. Ma ci sono anche altre regioni o città dove a breve potrebbero arrivare le prossime chiusure.

A partire dalla già citata Roma, con il presidente dell’ordine dei medici Antonio Magi che ha dichiarato: “le varianti stanno girando molto nelle scuole“. Oltre che nel Lazio il rischio è stato segnalato anche dal governatore veneto Zaia, che ha indicato l’esistenza di una correlazione fra contagi e apertura delle scuole e per questo si è detto disposto a chiuderle se necessario. Lo stesso discorso è stato fatto dal governatore del Friuli Venezia Giulia, ovvero Fedriga.

Insomma, appare chiaro che quello del contagio nelle scuole è un problema generalizzato che riguarda tante città e regioni in Italia. Per questo è probabile che nei prossimi giorni arrivino ulteriori nuove chiusure.

VEDI ANCHE: ZONA ARANCIONE RINFORZATA RESTRIZIONI