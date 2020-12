Conte diretta nuovo Dpcm dicembre 2020. Ecco le nuove regole covid e restrizioni.

Il presidente del Consiglio Conte parla in diretta oggi per illustrare il nuovo Dpcm agli Italiani con le nuove restrizioni regole Covid che contiene il nuovo decreto. Ecco il video della conferenza stampa a palazzo Chigi.



Nuovo Dpcm Conte dicembre 2020

Come in precedenza anche questo dpcm è stato anticipato più volte per sondare l’opinione e l’umore degli italiani, oltre a quello degli altri partiti politici. Certamente il metodo di comunicare scelto dal governo non è dei migliori, nessun capo di governo all’estero si comporta con una comunicazione da grande fratello come fa Conte con le sue anticipazioni. Tuttavia ecco la conferma delle misure e restrizioni del nuovo Dpcm, da quando va in vigore e quanto dura.

Dpcm Conte Dicembre spostamenti

Per bloccare la mobilità il governo ha fatto un decreto legge. Ecco il pdf in Gazzetta ufficiale. Quindi il blocco degli spostamenti tra regioni e comuni è legge. Ci si potrà spostare solo per comprovate necessità mentre nelle giornate del 25 – 26 dicembre e primo gennaio sono tassativamente vietati gli spostamenti tra comuni. Questo implica che molte famiglie non potranno vedere i loro congiunti.

Consentito il rientro nella residenza o domicilio ad eccezione delle seconde case. Comunque le FAQ della presidenza del Consiglio chiariscono tutti i dubbi sugli spostamenti tra comuni

Dpcm Restrizioni Natale e Capodanno

Per quanto riguarda la cena della Vigilia o il pranzo di Natale quelle del governo sono raccomandazioni non obblighi. Ma con i numeri dei contagi Covid che abbiamo in Italia essere prudenti questo Natale è la cosa più saggia da fare. Quindi durante le festività sarà meglio restare a casa con i parenti di primo grado.

Niente feste e veglioni di Capodanno, ovunque. Anche se andate in hotel siete costretti a cenare in camera. Vietati quindi cene e cenoni di ogni genere.

Chiusure centri commerciali e orari negozi



I centri commerciaali nel fine settimana restano chiusi in tutta Italia. I negozi invece saraanno aaperti fino alle ore 21 Nelle giornate festive e prefestive, tutti chiusi i negozi all’interno di centri commerciali e mercati. Restano aperti solo gli esercenti di generi alimentari oltre alle farmacie, edicole, tabacchi fiorai e prodotti agricoli.

Dpcm quando riaprono le scuole

La riapertura delle scuole in presenza è prevista dopo le feste. Gli studenti delle scuole superiori potranno tornare in classe il 7 gennaio 2021.

