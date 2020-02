Partiti in Italia nel 2020 in parlamento e fuori dal Parlamento. Fra nascite e alleanze, ecco quanti sono i partiti politici italiani e chi sono i loro leader.

I partiti politici in Italia nel 2020 sono tanti e spesso soggetti a cambi di nome, scissioni o nuove proposte. Per questo non è affatto semplice orientarsi e sapere quanti sono i partiti che si presentano alle elezioni e quali sono i loro leader. Facciamo allora chiarezza su questi aspetti qui di seguito.

Il PD e gli altri partiti di centrosinistra

Iniziamo con uno dei partiti che compone l’attuale maggioranza di governo, ossia il Partito Democratico. Questo storico partito di centrosinistra, è attualmente guidato da Nicola Zingaretti, che è anche presidente della regione Lazio. Negli anni questo raggruppamento ha vissuto litigi, tensioni e scissioni che hanno portato alla nascita di altri movimenti.

L’ultimo in ordine di tempo è Italia Viva, il partito guidato dall’ex Presidente del consiglio Matteo Renzi, che sostiene il governo Conte bis. La precedente scissione aveva portato Carlo Calenda a creare il partito denominato Azione, che invece si oppone all’esecutivo.

Ancor prima Bersani, Speranza, D’Alema e Grasso hanno dato vita a Liberi e Uguali, altro partito che sostiene l’attuale maggioranza, assieme alla Sinistra Italiana di Fratoianni.

Poi ecco la Südtiroler Volkspartei (svp) di Philipp Achammer, partito che rappresenta le minoranze linguistiche dell’Alto Adige. Infine, gli altri partiti di centrosinistra, che però non sostengono il governo, sono il partito socialista (di Enzo Maraio), i Verdi (di Angelo Bonelli) e + Europa. Quest’ultimo è il partito della radicale Emma Bonino, ma attualmente guidato dal segretario Benedetto Della Vedova.

Il movimento 5 stelle

L’altro partito più grande, che sostiene l’esecutivo giallorosso è il Movimento 5 Stelle, che alle ultime elezioni nazionali è quello che ha ottenuto più voti. Esso, dopo le dimissioni del suo ex capo politico Luigi Di Maio, vive ora una fase travagliata, dovuta anche ai non esaltanti risultati ottenuti nelle elezioni regionali.

Al momento il capo reggente dei pentastellati è Vito Crimi, ma nei prossimi mesi dovrebbe esserne eletto un altro. Ricordiamo che il presidente Conte è espressione proprio di questo movimento, ma non sembra intenzionato a diventarne il leader, al momento.

I partiti di centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e altri

Veniamo ora ai partiti che fanno opposizione all’attuale esecutivo, ossia quelli della coalizione di centrodestra. A partire dalla Lega guidata da Matteo Salvini, che fino a poco tempo fa era al governo con i cinque stelle, durante il conte I, ma ora è tornato all’opposizione. Il suo partito è attualmente quello con le più elevate intenzioni di voto, stando ai sondaggi. Infatti, alle lezioni locali ha ottenuto ottimi risultati.

Poi c’è Fratelli D’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che sta aumentando significativamente i suoi consensi ed è già presente in parlamento. Le sue politiche sono di stampo sovranista.

Fa parte della colazioni di centrodestra anche Forza Italia, lo storico partito del leader Silvio Berlusconi.

Poi ci sono altre formazioni politiche minori, ma che fanno parte sempre del raggruppamento di centrodestra. E’ il caso di Cambiamo, del governatore della Liguria Giovanni Toti, dell’Udc di Lorenzo Cesa, di Energie per l’Italia di Stefano Parisi, di Noi con l’Italia di Raffaele Fitto e Idea di Gaetano Quagliariello.

Gli altri partiti politici non presenti in parlamento

Non sono rappresentati al momento in parlamento, ma esistono altri partiti, di estrema sinistra o estrema destra, presenti nell’attuale panorama politico. Si tratta di una lista soggetta a variazioni, visto che alcune formazioni spariscono e altre ne nascono periodicamente.

Ecco le principali:

Potere al Popolo di Viola Carofalo e Giorgio Cremaschi

di Viola Carofalo e Giorgio Cremaschi Partito dei Comunisti Italiani di Marco Rizzo

di Marco Rizzo Il popolo della famiglia di Mario Adinolfi

di Mario Adinolfi CasaPound di Gianluca Iannone

di Gianluca Iannone Forza Nuova di Roberto Fiore

di Roberto Fiore Il Movimento sociale Fiamma tricolore di Attilio Carelli

di Attilio Carelli Rifondazione Comunista di Maurizio Acerbo

di Maurizio Acerbo Centro democratico di Bruno Tabacci

di Bruno Tabacci Il partito liberale di Giovanni Giolitti.

Infine, segnaliamo una delle novità più recenti, ossia il movimento delle cosiddette sardine. Al momento non si tratta di una formazione politica o di un partito, ma di persone che si riuniscono in alcune manifestazioni e che fanno sentire la loro voce. Secondo quanto detto da uno dei suoi porta voci, ossia Mattia Santori, non sarebbero interessati a candidarsi. Staremo a vedere se sarà davvero così.

Quindi concludendo in Italia abbiamo 14 partiti in parlamento, 13 partiti fuori dal parlamento e un imprecisato numero di movimenti. Un bel rompicapo per chi andrà a votare alle prossime elezioni, non c’è che dire.

Abbiamo finito, speriamo di avervi aiutato nel fare chiarezza in un ambito davvero frastagliato e poco comprensibile, per chi non segue costantemente la politica.

