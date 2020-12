Gli spostamenti tra comuni e regioni da Natale al 6 gennaio sono vietati, ci saranno posti di blocco in autostrada, controlli in stazioni e aeroporti, ma gli spostamenti tra regioni saranno prima del 21 dicembre Ecco le ultimissime notizie

Gli spostamenti tra comuni il 25, 26 dicembre e il primo gennaio sono vietati. Mentre a partire dal 21 dicembre c’è il blocco della mobilità tra regioni in tutta Italia, ma intanto c’è chi ha già prenotato la partenza. Ecco come.

Spostamenti tra comuni e regioni Natale

Il governo si sta preparando a mettere in campo “forze polizia in numero elevato per ogni tipo di controllo” Questa è la circolare del Viminale indirizzata ai Prefetti e confermata dal Ministro Lamorgese.

Tuttavia questo esercito di polizia tornerà utile nelle grandi città come Roma, mentre saranno penalizzati tutti gli abitanti dei piccoli comuni italiani che non potranno uscire il giorno di Natale neanche per andare a trovare i genitori.

Spostamenti tra regioni zone gialle e arancioni

Gli spostamenti attualmente sono consentiti solo tra regioni gialle o per giustificati motivi nelle zone arancioni( residenza, salute, lavoro) ovviamente con autocertificazioni.

Secondo quanto affermato dal premier Conte in diretta video, l’Italia entro metà dicembre sarà tutta gialla, quindi c’è chi ha già provveduto a comperare i biglietti del volo e del treno.

Vedi anche Italia zona gialla da quando

Alitalia sembra abbia visto aumentare le prenotazioni dei voli da Milano a Napoli per il fine settimana precedente al 21 dicembre, stessa cosa vale per i treni diretti al Sud.

La Lombardia è zona arancione ma secondo quanto detto dal governatore Fontana la regione dovrebbe cambiare colore a far data dal giorno 11 dicembre, mentre il Piemonte a detta di Cirio diventa zona gialla il 10 dicembre.

Queste sono le dichiarazioni dei governatori dei due territori del Nord più colpiti dal coronavirus. Ma i cambi cromatici delle regioni sono subordinati al monitoraggio settimanale del Cts e il Ministero della Salute. Quindi per avere la certezza che Lombardia e Piemonte diventano zona gialla bisogna aspettare fino al giorno 11 dicembre e a seguire la firma dell’ordinanza del Ministro Speranza.

Vedi anche: Zona gialla e arancione quali sono le nuove regioni

Insomma se il governo ha fatto un decreto legge per bloccare la mobilità regionale, deve anche aspettarsi che la fuga dal Nord o gli spostamenti nelle seconde case ci saranno prima del 21 dicembre con tutte le conseguenze del caso.

Vedi anche: Nuovo Dpcm regole e sanzioni