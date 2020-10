Bollettino covid Lazio oggi. Ecco le ultime notizie sui contagi coronavirus Lazio e Roma.

Bollettino covid Lazio. Sono in aumento i casi in questa regione e nella città di Roma. Per questo il governatore Zingaretti è intervenuto con una nuova ordinanza.

Facciamo allora il punto sui contagi registrati oggi in regione e nella capitale. Per poi passare alle ultime notizie sulle restrizioni stabilite dal governatore della regione Lazio

Coronavirus Lazio oggi

La regione Lazio, nella giornata odierna, ha registrato i seguenti numeri relativi al covid-19.

In aggiornamento

Contagi:



Guariti:

Decessi:



Numero tamponi effettuati:

Gli attualmente positivi nel Lazio sono

Solo oggi sono stati registrati N nuovi casi a Roma.

Bollettino Spallanzani

Attualmente sono ricoverati presso l’ospedale Spallanzani di Roma 223 pazienti positivi al covid-19. Di questi 41 sono in terapia intensiva.

E’ quanto risulta dall’ultimo bollettino dell’istituto romano. Inoltre sono 928 i pazienti trasferiti in altre strutture o presso il proprio domicilio, in base ai dati odierni.

Ordinanza regione Lazio

Il presidente Zingaretti ha deciso regole e restrizioni su tutto il territorio regionale per rallentare la crescita dei contagi.

Nello specifico la nuova ordinanza ha stabilito il coprifuoco covid Lazio. Esso prevede, a partire dalla notte fra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, il divieto di spostamenti dalle ore 24 alle 5, se non per compravate esigenze. Ciò comporta il ritorno all’utilizzo dell’autocertificazione per gli spostamenti su tutto il territorio regionale, per la fascia oraria citata.

Lazio scuola covid

Preoccupa anche la scuola, che ha generato numerosi focolai in tutto il territorio regionale. Per questo la nuova ordinanza prevede, per le scuole superiori e le università, l’obbligo di svolgere lezione a distanza per il 50% degli studenti che non frequentano il primo anno.

Questa scelta mira ad alleggerire il numero di coloro che ogni giorno utilizzano i mezzi, nella capitale e nel resto della regione.

Questa in sintesi la situazione covid nel Lazio e a Roma oggi. I crescenti contagi hanno reso necessarie nuove regole e restrizioni, per evitare che la situazione vada fuori controllo.

Vedi anche: