Il Lazio per la prima volta entra in zona arancione, vediamo da quando e fino a quando la regione governata da Zingaretti sarà arancione e quali sono le regole e divieti. Ecco cosa si può fare

Lazio arancione fino a quando? La regione governata da Zingaretti in compagnia di altre 11 regioni italiane diventa arancio e lascia il colore giallo che in qualche modo aveva difeso, anche se le modalità non erano corrette. Tuttavia dal 17 di dicembre gli abitanti di Roma e di tutto il Lazio entrano nella fascia a rischio medio alto. Vediamo regole divieti e limitazioni anche alla luce del nuovo Dpcm che Conte ha firmato.

Lazio zona arancione fino a quando

La fascia arancio è una fase di mitigazione che segue la fascia rossa, in zona arancione si resta comunque fino a quanto tutti parametri come l’indicatore Rt o il numero dei ricoveri non consentono di classificare la regione in zona gialla. Quindi dire fino a quando il Lazio resterà zona arancione oggi è impossibile, dipende sempre dall’andamento dei contagi coronavirus nel territorio.

Vediamo comunque cosa cambia per i laziali e per gli abitanti di Roma nella fascia arancio

Con il nuovo Dpcm il governo ha bloccato gli spostamenti fino al 15 febbraio aa prescindere dal colore delle regioni, e ha introdotto una nuova misura anti-movida: il divieto della vendita da asporto per i bar dalle 18. Ma anche sulle visite a parenti e amici ci sono restrizioni QUI TUTTE LE NUOVE MISURE DPCM

Cosa si può fare e cosa non si può fare in zona arancione

I limiti in zona arancione oltre quelli del Dpcm del 15 gennaio vietano in sostanza l’apertura di bar e ristoranti e gli spostamenti ecco le faq del governo per la fascia arancio

A queste limitazioni dovete aggiungere eeventuali restrizioni da parte della regione e tutti i divieti anti-covid che ci sono, tipo non potete fermarvi davanti un bar per bere un caffè e non potete ospitare più di due persone al giorno. Insomma questo è quello che si può fare in zona arancione, nel Lazio e nelle altre regioni.

