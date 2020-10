Chiusura regioni coronavirus. Dai centri commerciali al coprifuoco, fino alla possibile chiusura tra regioni. Ecco le restrizioni Covid in arrivo.

Chiusura e restrizioni in arrivo in diverse regioni italiane, per contrastare l’aumento dei casi di coronavirus in Italia. Per farlo diversi governatori e sindaci sono pronti a tornare a chiudere le attività commerciali non essenziali.

Vediamo allora l’elenco aggiornato delle regioni e i relativi provvedimenti. Senza dimenticare la possibile chiusura tra regioni, in base alle ultime notizie.

Lombardia covid: coprifuoco e chiusura centri commerciali

Il presidente della regione Lombardia Fontana dovrebbe essere in grado di applicare il coprifuoco richiesto al governo, dalle ore 23 alle 5 di tutti i giorni. In altri termini la nuova ordinanza vieterà a tutti coloro che si trovano sul territorio regionale di uscire di casa in quella fascia oraria, se non per comprovate necessità. Per questo è probabile che si torni ad utilizzare l’autocertificazione Lombardia da giovedì 22 ottobre

Inoltre, è già stata annunciata la chiusura dei centri commerciali e delle attività non essenziali (parrucchieri eccetera) durante il week end.

Campania lockdown e autocertificazione

Anche in Campania il governatore De luca sembra intenzionato ad adottare le misure previste in Lombardia, in base a quanto scrive ansa.it. In questo caso il coprifuoco dalle ore 23 alle 5 dovrebbe scattare da venerdì 23 ottobre. Inoltre De Luca ha annunciato: ” Il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi”. Infine, nel comune di Arzano, situato nell’area metropolitana di Napoli, verrà istituita una zona rossa, visti i numerosi contagi.

Piemonte, chiusura centri commerciali

La Regione Piemonte ha deciso di chiudere i centri commerciali non alimentari durante il fine settimana, con la sola eccezione di prodotti di prima necessità e delle farmacie. Inoltre, il governatore Cirio ha annunciato la chiusura alle 24 dei locali pubblici. Questo per evitare assembramenti nei luoghi della movida presenti in città come Torino.

Inoltre dal 26 ottobre in Piemonte ci sarà l’obbligo della didattica distanza alternata con quella in presenza a scuola, per il 50% dei giorni. Tale decisione riguarda gli studenti delle classi dalla seconda alla quinta, della scuola secondaria di secondo grado.

Lazio e Roma ordinanza coronavirus

Pure il Lazio si prepara a una nuova ordinanza, con il governatore Zingaretti, che potrebbe prendere decisioni sulla didattica a distanza e su nuove chiusure. Probabile la chiusura di alcune vie e piazze della movida a Roma. Così come previsto dal nuovo dpcm Conte, che consente agli amministratori locali di attuare questo tipo di scelte.

Queste le novità di oggi sulle chiusure e le restrizioni di alcune regioni italiane, al fine di contenere l’aumento dei casi di coronavirus. Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare anche altri territori potrebbero adottare misure simili. Infine, alcuni quotidiani nazionali non escludono l’arrivo di un nuovo dpcm che limiti gli spostamenti tra regioni, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi.

