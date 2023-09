Vaccino anti-covid autunno e inverno 23-24. Da quando riprende la vaccinazione in Lombardia, Lazio, Sicilia, Campania e in tutte le altre regioni. Date e regole.

Il nuovo vaccino covid mRNA Pfizer, aggiornato contro le varianti, è finalmente disponibile in Italia o lo sarà nelle prossime settimane, a seconda della regione. Per questo riparte la campagna vaccinale autunnale per chi si deve sottoporre a richiami, a quarte o quinte dosi.

Tuttavia le date di inizio vaccinazione autunno inverno 2023-2024 cambiano di regione in regione. Ecco allora quando ci si potrà fare il nuovo vaccino contro il coronavirus gratis per tutti.

Vaccino covid quando fare la 4 o 5 dose, date regioni

Alcuni territori hanno già comunicato la data esatta di inizio nuova campagna vaccinale, altre lo faranno nei prossimi giorni. Intanto però vediamo quando riparte la vaccinazione anti-covid secondo le informazioni fornite finora dal Ministero della Salute e da ogni regione sul proprio sito ufficiale:

Lazio: dal 2 ottobre 2023

dal 2 ottobre 2023 Marche: dal 12 ottobre 2023

dal 12 ottobre 2023 Sicilia: dal 16 ottobre 2023

dal 16 ottobre 2023 Toscana: a fine settembre/inizio ottobre 2023.

Le seguenti regioni invece inizieranno sempre nel mese di ottobre 2023, ma devono ancora confermare la data ufficiale di partenza delle nuove vaccinazioni:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Nuovo vaccino covid, chi può riceverlo

E’ importante somministrare il nuovo vaccino aggiornato anche per tenere sotto controllo la crescita dei contagi registrata nelle ultime settimane in Italia. La circolare 14-08-23 del Ministero della salute raccomanda la vaccinazione alle persone:

con età superiore a 60 anni

donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo postpartum

operatori sanitari e sociosanitari

ospiti delle strutture per anziani e lungodegenti

persone fragile o affette da patologie e ai familiari conviventi.

Resta possibile fare il richiamo covid anche per tutte le altre persone che non rientrano in queste categorie, ma presumibilmente in un secondo momento.

Vaccino covid aggiornato, prenotazioni

Le vaccinazioni saranno somministrate dai medici di famiglia, presso gli ambulatori e strutture vaccinali dei servizi di igiene e sanità pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie territoriali con prenotazione presso i CUP, ma anche nelle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale.

La dose di richiamo avrà una durata pari a 12 mesi e potrà avvenire almeno a 3 mesi di distanza dalla precedente vaccinazione oppure dalla positività al virus. Ricordiamo che per evitare effetti gravi della malattia e ricoveri ospedalieri è fortemente consigliata la vaccinazione, ancor più ora che i contagi sono in crescita come spesso accade nei mesi di autunno e inverno. Non a caso ad esempio il presidente della Campania De Luca ha affermato che bisognerebbe tornare ad utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi. Tuttavia al momento obblighi non ce ne sono.

Queste novità e date per la somministrazione del vaccino covid 2023-2024 in ogni regione. Ma l’articolo resta in costante aggiornamento in base alle informazioni fornite da ciascuna giunta regionale o dal MSAL nei prossimi giorni.

