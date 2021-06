Le persone vaccinate possono donare il sangue. A confermarlo è il Centro Nazionale Sangue con una nota ufficiale che smentisce le fake news emerse dopo il video dell’attore Enrico Montesano in cui il comico romano afferma che: “le sacche dei donatori vaccinati contro il Covid sarebbero state buttate”.

IL Cns fa chiarezzae spiega in questa nota in allegato quali sono tutte le indicazioni da rispettare per i donatori già vaccinati.

Donazione post-vaccino-per-COVID

La dichiarazione di Vincenzo De Angelis direttore del Cns

È molto grave diffondere false informazioni sulla donazione di sangue, specie alla vigilia di un periodo come quello estivo in cui storicamente si registrano carenze – Afferma De Angelis -. Non c’è nessuna differenza tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, entrambi salvano vite ogni giorno, e anzi ci auguriamo che siano sempre di più i donatori immunizzati, sarebbe un segno ulteriore dei progressi nella lotta al virus”

Contro le dichiarazioni rilasciate da Enrico Montesano sulla sua pagina Facebook, è intervenuta anche Avis che con un lungo comunicato sul sito ufficiale chiede spiegazioni a Montesano circa la veridicità delle fonti.

L’attore infatti cita un amico (senza fare nomi) che gli avrebbe riferito che il sangue donato da chi si è sottoposto alla vaccinazione Covid viene buttato. Secondo quanto riporta Avis le affermazioni dell’attore ” sono pericolose per la salute pubblica”

Covid e fake news, è ora di farla finita.

Da quando è iniziata la pandemia le notizie fake si sono moltiplicate, c’è sempre stato un amico dell’amico e non solo. C’è da dire che i social network sono stati il mezzo preferito attraverso il quale si sono diffuse una serie di notizie senza alcuna fonte certa o veridicità. Notizie che hanno portato L’Istituto Superiore della Sanità a fare chiarezza ogni volta fino al punto di pubblicare sul sito le tante smentite alle bufale.

Ora che forse l’Italia, grazie alla campagna di vaccinazione in corso è sulla buona strada per iniziare ad uscire dall’incubo Covid – 19, di tutto abbiamo bisogno tranne che di notizie senza fondamento.

E per quanto riguarda Montesano, sarebbe meglio che continuasse a fare il comico.. ad ognuno il suo mestiere.