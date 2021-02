Coronavirus Veneto oggi, bollettino e ultime news vaccino covid nella regione veneta. Video Zaia in diretta

Coronavirus Veneto oggi, il bollettino dei contagi e la situazione vaccini spiegati in video dal governatore Luca Zaia in diretta su Facebook.

La situazione contagi nella regione è migliorata a tal punto che il Veneto non rischia di cambiare colore e passare da gialla ad arancione. Vediamo quindi quali sono i dati del bollettino e le ultime notizie in Veneto.

Contagi: 896



Guariti: 126



Decessi: 62



Terapie intensive : 150



Ricoverati: 1.407



Rt 0,65

Numero tamponi effettuati: mila test di cui mila antigenici

La provincia che registra il numero di contagi più alti è Verona con 100 nuovi casi seguita da Treviso che registra 97 contagi oggi

Vaccini covid Veneto

La situazione vaccini in Italia ha subito ritardi. Il Veneto ha deciso di cercare in autonomia e nel rispetto delle leggi i vaccini sul mercato. Ancora una volta la gestione dell’emergenzaa Covid nella regione governata da Luca Zaia conferma di essere tra le migliori e più avanzate in Italia in tema di sanità pubblica.

Proprio ieri intervistato nella trasmissione Porta a Porta, il governatore della regione veneta ha dichiarato che le regioni hanno il dovere di cercare soluzioni alternative al piano vaccinale stabilito dal governo, ovvero quello del commissario Arcuri.

L’altro elemento su cui Luca Zaia insiste sono i i test rapidi fai-da-te e gli anticorpi monoclonali che sembrano funzionare durante la prima fase della malattia da Covid.

Vaccino Covid Veneto la situazione



Secondo il report del ministero della salute ad oggi le persone cui è stato smministrato il vaccino anti covid in Italia sono 2..233.982. Di queste solo 867.237 mila sono i vaccinati che hanno ricevuto la seconda dose.

In veneto sono stati consegnati 202.640 dosi del vaccino e somministrate il 96% ovvero 202.640. Pertanto la regione ( come le altre) si trova oggi con la campagna vaccinale che va a rilento.

Questa è la situazione bollettino coronavirus e vaccini nella regione Veneto ad oggi

