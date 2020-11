Quando riaprono le scuole in Lombardia e Piemonte che passano da zona rossa ad arancione e in tutte le regioni. La data di riapertura della scuola media e superiori ad oggi non è uguale per tutti, ecco perché.

Quando riaprono le scuole? Il cambio di colore della Lombardia e Piemonte che dal 29 novembre diventano zona arancione influisce sull’apertura delle scuole medie, mentre per gli studenti delle superiori resta la didattica a distanza. Ma la situazione cambia a secondo delle regioni. Vediamo quindi cosa è previsto per l’apertura scuola nelle nuove zone arancioni e quando gli studenti delle superiori tornaneranno a scuola secondo le ultime notizie.

Quando si torna a scuola in Lombardia

L’ultimo Dpcm Conte che scade il prossimo 3 dicembre, lascia aperte solo scuole dell’infanzia ed elementari e medie nelle regioni arancioni e gialle, mentre nelle zone rosse la didattica in presenza è consentita fino alla prima media. Tuttavia i governatori delle regione hanno la loro facoltà di ulteriori restrizioni. Non è il caso della Lombardia che dopo aver annunciato il cambio di colore da rossa ad arancione ha deciso che il 30 novembre si torna a scuola.

Ricordiamo che la regione lombarda è la più colpita dalla prima e seconda ondata del Coronavirus, ma nonostante questo per il governatore Fontana, gli studenti delle medie lunedì devono tornare a scuola.

Quando riaprono le scuole in Piemonte

Contrario alla riapertura dellaa scuola è il governatore del Piemonte Cirio che dopo aver ascoltato il suo comitato tecnico scientifico ha deciso di mantenere le scuole medie chiuse, si parla della seconda e terza classe delle medie. Quindi a Torino e in Piemonte continua la didattica a distanza.

Quando riaprono le scuole in tutte le regioni

La data della riapertura delle scuole sembra essere legata più a motivi politici che alla pandemia covid. Da una parte c’è la ministra che nonostante sappia che anche la scuola può trasformarsi in un veicolo di contagio, insiste per la riapertura il 9 dicembre. Dall’altra ci sono i governatori contrari e pronti a rimandare l’apertura delle scuole al 7 gennaio dopo le festività di Natale e Capodanno, così come da calendario scolastico.

Riassumendo quando riapre la scuola ad oggi non lo sa neanche il governo che dovrà decidere in fretta in vista del nuovo Dpcm. Queste sono le ultime notizie di oggi in tema di apertura scuole e coronavirus.

