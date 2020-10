Italia nuovo possibile lockdown, nuovo dpcm la prossima settimana. Ecco quando e quanto potrebbe durare la chiusura.

Italia, nuovo lockdown sempre più probabile, visto il boom di casi da coronavirus registrati negli ultimi giorni nel nostro paese.

Ormai quotidianamente il numero dei nuovi contagiati cresce e si avvicina sempre più alle 30.000 unità. Per questo il governo potrebbe intervenire in maniera ancor più dura, la prossima settimana, con un nuovo dpcm. Il rischio è quello di una possibile nuova chiusura totale. Facciamo allora il punto della situazione su quando potrebbe arrivare e quanto tempo potrebbero eventualmente durare le chiusure.

Covid Italia, nuovo possibile lockdown quando

La curva epidemica continua a crescere in Italia, per questo ci avviamo verso il cosiddetto scenario 4, previsto da ministero della Salute e ISS. Si tratta di quello più grave, contraddistinto da una “situazione di trasmissibilità non controllata e criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo”.

Per questo lo scenario di un nuovo lockdown è ormai sempre più realistico, come confermato anche dal coordinatore del Cts Agostino Miozzo. In questo senso i prossimi giorni potrebbero essere cruciali per implementare le nuove restrizioni e le regole da parte del governo.

In altri termini già dalla prossima settimana potrebbe arrivare un nuovo dpcm. Sarebbe l’ennesimo decreto del premier Conte per provare ad arginare i contagi in Italia e questa volta potrebbe determinare la chiusura totale del paese.

Nuovo dpcm in arrivo?

La situazione è grave dunque, i coprifuoco regionali, la chiusura anticipata di bar, ristoranti e quella totale di altre attività, potrebbero non essere più sufficienti. In regioni come la Lombardia e la Campania la crescita dei contagi sembra fuori controllo, ma anche in altri territori i numeri iniziano a fare paura.

Per questo la chiusura totale non è più un tabù, non solo delle attività commerciali, ma anche della scuola, visto che sono sempre più i contagiati fra i 14 e i 18 anni. Tuttavia bisogna precisare che non è dentro la scuola che si diffonde il contagio, ma sui mezzi di trasporto affollati e a causa dei comportamenti sbagliati.

Italia nuovo lockdow durata

L’eventuale chiusura totale o parziale del paese da quanto si apprende dovrebbe durare 30 giorni.

Insomma, il tempo di provare a gestire la situazione sembra ormai scaduto e l’esecutivo potrebbe davvero varare chiusure totali a livello nazionale. L’invito per ora è quello di muoversi il meno possibile e sperare che i contagi non crescano ulteriormente.

Queste le ultime notizie su un nuovo possibile lockdown in italia e sull’arrivo di un nuovo dpcm con restrizioni sempre più pesanti per gli italiani.

