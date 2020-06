Monopattini e bici possono andare sui marciapiedi? No. E allora perché a Milano ci camminano sopra? E’ normale? Sono tanti gli abitanti del capoluogo lombardo che se lo chiedono.

Oggi i pedoni che circolano per il centro della città sono sempre più a rischio, nonostante i divieti esistenti. Vediamo allora quali sono le regole che bisogna rispettare per andare in monopattino.

Regole monopattino elettrico in città

Biciclette e monopattini che camminano sui marciapiedi nel centro di Milano sono la normalità nonostante i divieti. Eppure esistono delle regole e multe salate per chi infrange il codice, ma per farle occorrono pur sempre i vigili. Questi, già dal lockdown, sembrano essere spariti nella capitale Lombarda, almeno in certi quartieri come Brera.

Anche a Roma si inizia a circolare con monopattini e bici. Ma la maleducazione e il menefreghismo dei guidatori, attualmente non sono così diffusi come a Milano, dove quando esci di casa rischi di essere investito. Insomma, nel capoluogo lombardo in pochi rispettano le regole.

Proviamo allora a venire in aiuto a tutti coloro che guidano un monopattino elettrico, con il seguente video di Sky, in cui viene spiegato come comportarsi e le regole da osservare. Cosa fare quando non si può circolare sulla pista ciclabile e dove parcheggiare i monopattini, anche quando non ci sono le postazioni apposite.





Bici e monopattini sul marciapiede a Milano

Andare al lavoro in bici o usare il monopattino, nella capitale della Lombardia, è da qualche anno la normalità. A maggior ragione lo è ora, dopo il bonus bici introdotto dal governo. Tale incentivo ha lo scopo di diffondere la micro mobilità elettrica e rendere le città italiane sempre più green.

Questo è un bene per l’ambiente, visto che il tasso d’inquinamento a Milano è elevato. E’ un bene anche per chi a seguito della pandemia Covid non vuole prendere i mezzi. Peccato che nella capitale Lombarda l’utilizzo di bici e monopattini crea parecchi problemi, visto che in pochi rispettano divieti e limiti di velocità.

A Milano centro e non solo, molte biciclette sfrecciano contromano e i monopattini elettrici circolano ogni giorno su marciapiedi stretti, come nulla fosse. Tutto ciò a discapito dei pedoni, costretti ormai a camminare in mezzo alla strada, quasi tra le macchine, per evitare di essere investiti.

Una situazione davvero paradossale e rischiosa. Sembra incredibile che in una città così europea non ci sia un minimo di controllo, nonostante le continue lamentele dei cittadini. Sulla pagina Facebook del sindaco sono diversi i commenti di persone che non ne possono più di questa situazione. Ma per ora né il sindaco né l’assessore preposto hanno preso misure di contrasto al fenomeno.

Insomma, se venite a Milano per lavoro o per un week end di shopping durante il periodo dei saldi, state attenti a camminare sui marciapiedi. Il rischio di incontrare un monopattino o una bici che non rispetta le regole è molto elevato.