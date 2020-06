Dati Coronavirus oggi regione per regione, i nuovi focolai in Italia e nel mondo. Le ultime notizie del giorno sul Covid -19

I dati Coronavirus oggi vedono una discesa dei contagi. Il totale dei nuovi casi in Italia è di 175, i guariti sono 869 mentre scendono per fortuna anche i decessi. Le vittime da Covid -19 oggi sono 8.

Complessivamente in Italia abbiamo avuto 240.136 da inizio pandemia. Ecco i dati da Nord a Sud del Ministero della Salute

Dati Coronavirus oggi in tutte le regioni

La situazione Covid in Italia mostra per fortuna ancora un trend in discesa in Lombardia, la regione dove tutto è iniziato e più colpita dalla pandemia.

Dati Coronavirus in Lombardia

Sono 77 i nuovi casi da Coronavirus ha comunicato la regione Lombardia. Dei contagi registrati, 21 sono a seguito di test sierologici e 32 ‘debolmente’ positivi. “2 sono i decessi. Scendono anche le terapie intensive, attualmente infatti sono 43 le persone ricoverate nelle TI.

I nuovi focolai in Italia

Lazio, Emilia Romagna e Campania sono le regioni dove ci sono i nuovi focolai, a partire da Mondragone. Tuttavia in Caampania secondo quanto comunicato dalla regione Campania i dati odierni registrano: zero contagi, zero decessi, zero ricoveri in terapia intensiva, a fronte di 3.151 tamponi.

Fa discutere invece il caso dell’azienda di Logistica Bartolini, dove 79 lavoratori sono risultati positivi al Covid – 19. Attualmente i casi dovuti al focolaio sono 107 tra familiari conoscenti e dipendenti.

La regione Emilia Romagna sta provvedendo al contenimento del focolaio.

Il Covid – 19 nel Lazio e a Fiumicino.

Nel comune di Fiumicino cittadina balneare vicino Roma nota per l’aeroporto, c’è stato un caso di positività in un locale che ha portato le autorità sanitarie ad effettuare 800 tamponi. Il numero dei contagi dovute al focolaio è di 8 persone.

Per quanto riguarda invece la regione Lazio sono 826 i positivi di Covid-19 Di questi 185 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, mentre 13 sono ricoverati in terapia intensiva.

Questi sono i dati Coronavirus di oggi che come spiegato ci mostrano una situazione complessiva in miglioramento. Ma il Ministero della Salute continua a raccomandare di non abbassare la guardia. Il virus infatti continua a circolare in Italia e nel mondo.

Vedi anche: Mappa Coronavirus Italia

Coronavirus Mondo i dati in Usa

In America l’emergenza Virus non conosce tregua. Sono 45mila i casi registrati in un solo giorno. Ecco il video di SkyTg24 che ci spiega cosa succede negli Usa.





Qui la mappa aggiornata dell’epidemia SARS-CoV-2 nel mondo

Il report Coronavirus su Donne sul Web News continua con le ultime notizie del giorno legate all’emergenza Covid -19