Botulino: cos’è, sintomi e come proteggersi

Cos’è il botulino, perché in Italia è più diffuso, quali alimenti sono a rischio e come proteggersi secondo le indicazioni dell’ISS.

Il botulino è una tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum che non altera il sapore né il colore degli alimenti. Proprio per questo può nascondersi facilmente, ma le conseguenze sono serie: può provocare paralisi e, nei casi più gravi, la morte.

Le principali forme di botulismo sono:

Alimentare – quando si ingerisce la tossina presente in cibi contaminati.

Infantile – quando le spore si sviluppano nell’intestino dei bambini sotto l’anno di età.

Da ferita – più rara, dovuta a lesioni infette.

Botulino, perchè in Italia è più diffuso

Dal 2001 al 2024, l’ISS ha registrato 1.276 casi sospetti di botulismo, di cui 574 confermati in laboratorio. Oltre il 90% riguarda la forma alimentare, con una letalità media del 2,6% in calo rispetto al passato.

A differenza di molti Paesi europei e nordamericani, dove il botulismo è raro e legato a episodi circoscritti (come conserve industriali contaminate o specialità tradizionali in piccole comunità), in Italia l’incidenza rimane più alta. Il motivo principale è culturale: la forte tradizione delle conserve fatte in casa, spesso senza acidificazione o sterilizzazione adeguate, crea un contesto più favorevole allo sviluppo della tossina botulinica.

Negli Stati Uniti, ad esempio, i CDC registrano in media circa 110 casi all’anno, per lo più infantili; nei Paesi del Nord Europa, la maggior parte dei casi è importata o dovuta a preparazioni non comuni nella dieta quotidiana.

Quali sono gli alimenti più a rischio

Conserve di verdure fatte in casa – come pomodori pelati, pomodori secchi sott’olio, melanzane sott’olio, peperoni arrostiti o fagiolini, se non correttamente acidificati o sterilizzati.

Salumi e insaccati artigianali – come prosciutti, salsicce o salami stagionati male, e pesce affumicato o in salamoia (es. alici sotto sale, tonno sott’olio preparato in casa) conservati in modo inadeguato.

Pappe per bambini – specialmente quelle a base di verdure o carne preparate in casa e conservate troppo a lungo o a temperatura ambiente.

Miele – sia fatto in casa che comprato, anche di altissima qualità: per i bambini sotto l’anno è vietato, perché può contenere spore che nel loro intestino si sviluppano e producono la tossina.

Sintomi del botulismo

I sintomi del botulino in genere compaiono tra 12 e 36 ore dall’ingestione della tossina, ma in certi casi possono passare anche più giorni.

Nel botulismo alimentare:

Vista doppia o offuscata.

Difficoltà a parlare o deglutire.

Debolezza muscolare che peggiora con il tempo.

Bocca secca.

Nausea, vomito, dolori addominali.

Nei casi più seri, difficoltà respiratorie per la paralisi dei muscoli.

Nel botulismo infantile:

Stitichezza prolungata.

Difficoltà a succhiare o deglutire.

Pianto debole.

Muscoli flaccidi o scarsa reattività.

In presenza di sintomi sospetti, non aspettare: recati subito al pronto soccorso. Un intervento tempestivo può salvare la vita.

Come proteggersi: i consigli dell’ISS

L’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso nuove linee guida per ridurre il rischio di botulino. Sono semplici, ma fanno la differenza se applicate con costanza:

Sterilizzare i vasetti in modo corretto, con bollitura o pentola a pressione a seconda dell’alimento.

Controllare il pH: deve restare sotto 4,6 per impedire lo sviluppo della tossina.

Scartare i vasetti sospetti: coperchi gonfi, odori strani o presenza di bolle sono segnali di pericolo. Mantenere la catena del freddo per alimenti freschi e pappe.

Non assaggiare mai un alimento di cui sospetti la contaminazione.

Niente miele ai bambini sotto i 12 mesi.

Botulismo infantile

È raro, ma pericoloso. Colpisce i bambini piccoli perché il loro intestino non è ancora in grado di bloccare la crescita delle spore. Oltre al miele, meglio evitare conserve casalinghe e pappe lasciate a temperatura ambiente.

Fortunatamente il botulino è poco comune, ma basta un singolo caso per ricordarci quanto sia serio il rischio. In Italia rimane una minaccia concreta soprattutto per le specialità sott’olio o in vasetto preparate in casa. La prevenzione – fatta di informazione e buone pratiche – è il miglior modo per salvarsi da un rischio letale ma evitabile.