Saldi: in Lombardia, come nel resto d’Italia, la data dell’inizio dei saldi è stata fissata al 1° agosto 2020, ma sarà comunque possibile per i negozianti effettuare vendite promozionali già dal 2 luglio. Di fatto quindi i saldi in Lombardia saranno “anticipati”.

Quando iniziano i saldi estivi in Lombardia? A Milano e in Lombardia sarà possibile vendere i prodotti a prezzi scontati già dal 2 luglio, come disposto dalla Giunta Regionale. È stato infatti eliminato il divieto di effettuare vendite promozionali nel mese che precede l’inizio dei saldi. Il provvedimento è stato preso per favorire la ripresa delle attività commerciali dopo la crisi causata dal Covid-19.

Saldi estivi 2020 a Milano e in Lombardia

L’estate è alle porte e l’emergenza Coronavirus sembra ormai per molti quasi un brutto ricordo. Certo dobbiamo ancora portare la mascherina ed evitare assembramenti, ma finalmente è possibile dedicarsi anche allo svago e, perché no?, allo shopping, attività amata da molti. Non bisognerà più distinguere tra beni necessari e non necessari, si potrà acquistare ciò che si desidera senza ovviamente sentirsi in colpa se si tratta di un bene “non essenziale”.

E per chi ama fare shopping non c’è periodo migliore che quello dei saldi per poter fare gli affari migliori.

Ecco perché anche in Lombardia, come in altre regioni, malgrado la data ufficiale di inizio dei saldi sia stata fissata al 1° agosto, le vendite promozionali si potranno già fare dal 2 luglio.

In questo modo i negozianti che lo vorranno (e immaginiamo che saranno in tanti) potranno in pratica anticipare i saldi di un mese.

Saldi estivi Lombardia: quando iniziano, quanto durano e quando finiscono?

La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni. Considerato quindi che i saldi estivi cominceranno ufficialmente il 1° agosto, termineranno martedì 29 settembre 2020. Di fatto però, con la possibilità delle vendite promozionali a luglio, i saldi quest’anno potranno durare tre mesi anziché due.

Vendite promozionali nei singoli comuni lombardi

Come stabilito dalla Delibera di Giunta regionale del 26 maggio 2020, il divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni che precedono i saldi sarà sospeso, “al fine di favorire la ripartenza delle attività commerciali sospese a causa dello stato di emergenza deliberato dal Governo relativo alla pandemia di Covid-19”. Viene poi precisato nella delibera: “fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni.” Questo significa che singoli comuni lombardi potranno, con valide motivazioni, mantenere il divieto di vendite promozionali sul proprio territorio, e fare quindi partire di fatto i saldi dal 1° agosto.

Saldi estate 2020 In Lombardia: obblighi dei commercianti

Nella Delibera vengono inoltre specificati i doveri dei commercianti nei confronti dei consumatori.

Viene ricordato che, ai fini di tutela dei consumatori, “i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso”. Resta invece facoltativa l’indicazione del prezzo finale, comprensivo di sconto.

Inoltre i commercianti hanno l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati “sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.”

Per finire, i commercianti devono disporre i prodotti in saldo in modo che siano facilmente individuabili, separandoli da quelli a prezzo intero, e se questo non risulta possibile dovranno distinguere i prodotti in saldo da quelli non scontati usando cartelli o altri mezzi che forniscano informazioni chiare e non ingannevoli.

Vedi anche: Saldi estivi 2020 Lazio e Roma