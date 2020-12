Bonus famiglie 2021. Ecco quali sono tutti gli aiuti e le agevolazioni e incentivi per figli, mamme e famiglia.

Bonus famiglie, diverse misure contenute nella manovra finanziaria 2021 riguardano la famiglia. A partire dalle esigenze economiche per accudire i figli, passando per la possibilità di coniugare la vita lavorativa di un genitore con quella familiare. Fino ad arrivare ai beni che si utilizzano nella vita di tutti i giorni, come televisori, smartphone, occhiali e via dicendo.

Visto che gli incentivi sono tanti, cerchiamo allora di riassumerli qui di seguito. Ecco dunque un elenco di tutti gli aiuti e le agevolazioni per famiglie approvate nella nuova legge di bilancio.

Bonus per famiglie 2021. Lista

Partiamo dai bonus che riguardano la famiglia e la cura dei figli. Quindi gli aiuti economici che vanno dalla nascita ai primi anni di vita di un figlio, ma anche la vita lavorativa e non di mamme e papà.

Contributo fino a 500 euro

E’ un nuovo contributo mensile, fino a 500 euro al mese, che spetta alle madri disoccupate o facenti parte di un nucleo monoreddito, dove ci sono figli con disabilità almeno del 60%.

Bonus asilo nido

Rappresenta un aiuto economico destinato a famiglie con figli fino a 3 anni, che devono pagare la retta del nido. Il suo importo (da 1.000 a 3.000 €) cresce in base all’Isee del nucleo familiare.

Bonus bebè 2021

E’ l’assegno di natalità, pari a 80 euro al mese (per 12 mesi), che spetta alle famiglie con figli nati o adottati durante il 2021. Si tratta di una misura confermata, in quanto già attiva nel 2020.

Altri aiuti e agevolazioni figli

Sempre in relazione alla nascita di un figli, la manovra prevede l’estensione del congedo di paternità a 10 giorni nel 2021.

C’è poi attesa per l’arrivo dell’assegno unico per i figli. Da Luglio 2021 dovrebbe sostituire tutte le attuali agevolazioni previste (nascita, asilo ecc.) con un solo assegno.

Inoltre, la manovra prevede un bonus studenti fuori sede, ossia un contributo economico per studenti fuori sede con Isee inferiore a 2.000 €. Modalità e criteri di attribuzioni sono ancora da stabilire.

Incentivi e bonus 2021

Detto degli aiuti e dei contributi per famiglie e figli, passiamo ora ai bonus previsti sull’acquisto di beni importanti nella vita familiare.

Bonus tv

E’ uno sconto di 50 euro sull’acquisto di smart tv o decoder di ultima generazione. La sua applicazione dovrebbe avvenire all’atto dell’acquisto presentando un’autocertificazione, ma si attende un decreto ministeriale attuativo al riguardo.

Bonus smartphone

E’ un aiuto rivolto esclusivamente ai beneficiari di famiglie con Isee più basso (sotto ai 20.000 euro annui) e privi di un contratto di connessione internet o di telefonia mobile. Ad essi spetta uno smartphone in comodato d’uso gratuito per un anno.

Bonus auto

Consiste in un’agevolazione sull’acquisto di auto elettriche nel 2021, con una rimodulazione degli ecoincentivi. Per le auto con basse emissioni può arrivare fino a 10.000 euro con contestuale rottamazione di un auto e a 6.000 euro senza.

Voucher occhiali

Permette di ottenere un sconto pari a 50 euro sul prezzo d’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Questo bonus è destinato esclusivamente alle famiglie con Isee inferiore o uguale a 10.000 euro.

Questi tutti gli aiuti e le agevolazioni previste nella nuova legge di bilancio, in tema di bonus famiglie 2021. Ci sono dunque tante possibilità per ricevere contributi, incentivi o agevolazioni a seconda dei casi. Per la maggior parte di loro si conoscono già i requisiti necessari per riceverli, in altri casi invece saranno gli appositi decreti nel 2021 a stabilirli.

