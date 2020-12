Bonus auto elettriche. Ecco marche, caratteristiche e prezzi dei 5 modelli da comprare con il bonus auto 2021.

Bonus auto 2021. Con i nuovi incentivi introdotti dal governo, acquistare auto elettriche a prezzo scontato può risultare davvero un ottimo affare.

Per questo abbiamo selezionato per voi i 5 modelli da comprare con il nuovo bonus auto elettriche 2021. Ve li proponiamo qui di seguito, subito dopo avervi spiegato in breve in cosa consistono gli incentivi previsti nella nuova legge di bilancio.

VEDI ANCHE: BONUS AUTO E BICI 2021

Bonus auto elettriche 2021 con e senza rottamazione importi

Acquistare un auto elettrica nel 2021 sarà ancora più conveniente grazie agli ecoincentivi previsti nella nuova manovra, che si sommano a quelli già esistenti (comma 1031 della legge 145/2018 manovra 2019).

In sintesi chi acquista auto a basse emissioni (Co2 fino a 20 g/km) riceve:

con rottamazione di veicoli fino a euro 6, contestuali all’acquisto, degli ecoincentivi che possono arrivare fino a 10.000 euro.

di veicoli fino a euro 6, contestuali all’acquisto, degli ecoincentivi che possono arrivare fino a 10.000 euro. Senza rottamazione fino a 6.000 euro in totale.

Con emissioni più alte (anche fra i 60 e 135 g/Km di Co2) il bonus è di importo più basso, in base ai casi, ma sempre nell’ordine delle migliaia di euro.

Bonus auto elettriche modelli

Detto di come funziona il nuovo bonus auto elettriche, ecco i 5 modelli da comprare nel 2021 approfittando degli ecoincentivi statali.

Nuova Tucson Hybrid C-SUV

Questo modello della casa produttrice Hyundai, si caratterizza per una struttura imponente e un design grintoso. Presenta la gamma di motori più elettrificata del segmento (Smartstream da 1.6 litri), cambio automatico a 6 marce e consumi decisamente ridotti sia in versione ibrida e benzina, che in quella full hybrid. Prezzi dai 29.400 euro in su.

Smart EQ For Two

E’ la citycar per eccellenza, viste le dimensioni contenute che permettono di affrontare il traffico cittadino, in versione totalmente elettrica a 2 porte. Motorizzazione che rientra nella categoria delle più basse emissioni. Quindi il costo di listino, che parte intorno ai 25.000 €, si abbassa notevolmente usufruendo del bonus auto 2021.

Nuova Fiat 500 elettrica

La Fiat 500 Hybrid, auto del gruppo FCA in versione elettrica, assolutamente rinnovata nel design, riscuote consensi, anche guardano le vendite registrate. Le dimensioni della vettura sono minime, mentre le linee risultano ricercate, anche all’interno dell’abitacolo. Inoltre, il modello è proposto pure in variante berlina e cabrio. Prezzo a partire da 26.150 euro, ma che può essere abbassato drasticamente fruendo per intero del bonus.

Mini Cooper SE

La Mini Cooper, auto del gruppo BMW, da sempre auto sportiva e che esalta il piacere di guida, propone con il modello SE una variante elettrica. Ci sono differenze rispetto ai modelli tradizionali, ma le caratteristiche estetiche sono le solite. Il prezzo parte da 33.900 €, ma può essere abbassato notevolmente grazie alle agevolazioni sull’acquisto di nuove auto.

DS 3 Crossback E-Tense prezzi

Il SUV francese, è uno dei modelli più interessanti grazie al suo motore 100% elettrico. Si caratterizza per un design accattivante e per i suoi 136 CV. Anche in questo caso, il prezzo di listino pari a 39.600 euro può essere ridotto parecchio grazie agli ecoincentivi.

Questi i migliori 5 modelli da acquistare sfruttando il bonus auto elettriche 2021. A voi la scelta, in base ai vostri gusti o se preferite anche al di fuori di questa nostra selezione.

VEDI ANCHE: TUTTI I BONUS 2021 COME OTTENERLI