Quando viene approvata la Legge di bilancio 2021? Ecco scadenze e possibili date di approvazione della manovra 2021.

Legge di bilancio 2021. Prosegue l’Iter per l’approvazione della nuova manovra nel parlamento italiano. In questo momento complesso, in cui le camere sono chiamate a votare provvedimenti urgenti per fronteggiare l’emergenza economica causata dal coronavirus, bisogna approvare in tempi brevi anche legge di bilancio.

Cerchiamo quindi di capire in questo articolo quando viene approvata la nuova manovra finanziaria e cosa prevede.

Vedi anche: Legge di bilancio 2021 Nadef

Approvazione legge di bilancio 2021, date

L’approvazione della manovra 2021, deve avvenire da parte di entrambe le camere del parlamento, entro il 31 dicembre 2020. In caso contrario l’Italia sarebbe sottoposta ad esercizio provvisorio.

Questa possibilità è improbabile, ma la maggioranza deve forzare l’iter per evitare problemi. Ricordiamo che esiste già una bozza della legge di bilancio, approvata dal consiglio dei ministri a novembre ed attualmente in votazione nella commissione bilancio della camera.

Ci sono tantissimi emendamenti da votare, ma quando questo processo si concluderà (presumibilmente nei prossimi giorni), Camera e Senato dovranno votare il testo. L’approvazione dovrebbe avvenire a colpi di fiducia in entrambi i rami del parlamento, per evitare ulteriori modifiche. In pratica, una volta uscito dalla commissione bilancio, il testo della nuova manovra dovrebbe restare immutato.

Il governo vorrebbe concludere l’iter parlamentare entro Natale. Tuttavia non si escludono slittamenti, visto il calendario congestionato. Quindi l’approvazione della legge di bilancio potrebbe avvenire nei giorni compresi fra Natale e il 31 dicembre, ma non oltre.

Legge di bilancio 2021 cosa prevede

Nella bozza delle nuove legge di bilancio, già approvato dal consiglio dei ministri, è prevista la conferma di molti bonus. Si va ad esempio dalle agevolazioni sui lavori di ristrutturazione di casa, ai bonus figli per famiglie, fino al cashback sui pagamenti elettronici e tanti altri.

Ma ci sono novità anche per quanto riguarda le assunzioni di donne e giovani e l’imprenditoria femminile. Senza dimenticare le pensioni, con le conferme di scivoli pensionistici quali opzione donna e ape sociale. Insomma, parliamo di misure che influiranno sulla vita degli italiani durante l’anno prossimo.

Queste in sintesi le ultime novità su quando viene approvata la legge di bilancio 2021 e il suo contenuto ormai delineato. Per conoscere tutte le novità definitive per il 2021 non resta che attendere l’approvazione finale del testo. Ancora pochi giorni e ci siamo.

Vedi anche: