Legge di bilancio 2021 pensioni. Ecco le ultime su pensione e manovra 2021: opzione donna, ape sociale, quota 100 e le altre misure approvate.

Legge di bilancio 2021, approvata salvo intese dal governo, prevede interventi per 40 miliardi complessivi e novità sulle pensioni.

Vediamo quali sono le ultime notizie sul tema pensione e la relativa riforma. Senza dimenticare le altre misure contenute nella nuova manovra finanziaria che riguardano diversi ambiti.

Manovra finanziaria 2021 pensioni novità

La nuova legge di bilancio, varata dal governo, prevede il rinnovo di alcune misure per il conseguimento della pensione anticipata.

Si parte da opzione donna, prorogata per tutto il 2021. Questo significa che le lavoratrici nate nel 1962 (1961 le autonome), potranno utilizzare questo scivolo pensionistico nel 2021, se in possesso di almeno 35 anni di contributi.

Confermata per il prossimo anno anche l’ape sociale, che consentirà anche nel 2021 di andare in pensione con 63 anni di età e almeno 30 di contributi. Nota invece già da tempo la conferma di quota 100, la cui scadenza naturale è prevista al 31 dicembre 2021 e che non verrà successivamente rinnovata.

Insomma le scadenze per i meccanismi che consentono di andare in pensione anticipatamente sono state allineate. Superate tali date entrerà in vigore la riforma pensionistica, con nuove regole e meccanismi ancora da definire.

Legge di bilancio 2021 altre misure

Oltre alle pensioni la nuova manovra contiene diverse novità importanti in tema di lavoro (rinnovo cig e incentivi alle assunzioni), ma anche bonus fiscali. Senza dimenticare le novità per la famiglia, infatti da luglio 2021 è prevista l’introduzione dell’assegno unico.

Inoltre, come riporta ilsole24ore, nella legge di bilancio 2021 ci sono investimenti nei seguenti ambiti:

scuola (1,2 miliardi per nuove assunzioni)

sanità (circa 4 miliardi)

sostegno alle imprese più colpite dal covid (con un fondo da 4 miliardi).

Dopo l’approvazione del documento, il ministro dell’economia Gualtieri ha commentato così: “abbiamo realizzato una manovra ambiziosa per il 2021. Inoltre, a complemento degli investimenti del Recovery Plan, stanziamo 50 miliardi aggiuntivi di investimenti pubblici fino al 2035”.

E’ tutto per quanto riguarda il contenuto della legge di bilancio 2021, con le ultime sulle pensioni e le altre misure decise dal governo.

