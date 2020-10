Riforma pensioni 2021. Ecco le ultimissime news sulla pensione: opzione donna, quota 102, quota 98 e quota 41.

Riforma pensioni 2021, prosegue il lavoro del governo per individuare le nuove misure per accedere alla pensione anticipata.

Alcune novità dovrebbero essere introdotte già con la nuova legge di bilancio, a seguito dell’approvazione della NaDEF, altre successivamente. Facciamo il punto della situazione sulle pensioni in base alle ultime notizie di oggi.

Pensioni legge di bilancio 2021

Nella Legge di bilancio che il governo sta delineando dopo la NaDEF, ci sarà spazio per alcuni interventi in materia di pensioni. Essi però saranno solo parziali, in quanto una riforma complessiva entrerà in vigore solo nel 2022.

Tuttavia si tratta di misure importanti per le lavoratrici e non solo. Infatti, come riportato più volte da Donne Sul Web, appare scontato il rinnovo di opzione donna e dell’Ape Social.

La proroga di queste misure garantisce per un anno continuità ai meccanismi di uscita dal lavoro, almeno fino all’arrivo della riforma.

Riforma pensioni 2021, tutte le quote del governo

Proprio per arrivare ad una nuova riforma, nei giorni scorsi il premier ha annunciato il mancato rinnovo di quota 100 a fine 2021. Da quel momento si sono rincorse nuove proposte per la sostituzione di questa misura. Tuttavia bisogna tenere conto che la seguente dovrà costare meno alle casse dello stato.

Le ipotesi sul tavolo attualmente riguardano la cosiddetta quota 102, per andare in pensione a 64 anni di età e 38 di contributi, ma con penalizzazioni.

Non mancano neppure altre proposte come quota 98 (per i lavori gravosi) e quota 41 per tutti. Entrambe le soluzioni però sembrano avere costi non conciliabili con le esigenze legate alla presentazione del recovery plan.

Insomma, le opzioni sono diverse, ma alla fine potrebbe spuntarla una soluzione che differenzi l’età di uscita in base al tipo di lavoro svolto. Questa ipotesi è stata avanzata dal premier Conte, ma è ancora allo studio. Non ci resta che attendere per conoscere le decisioni del governo sulla riforma pensioni 2021, ma per ora è tutto con le ultime news di oggi.

