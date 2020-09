Recovery plan significato. Cos’è e come funziona il recovery plan e come il governo intende spendere i soldi del recovery fund europeo.

Recovery plan, il governo è al lavoro su questo importante documento da presentare a Bruxelles nei prossimi mesi. Si tratta di un passaggio fondamentale per avere accesso ai 209 miliardi del recovery fund stanziato dall’Unione Europea.

Proviamo quindi a capire meglio cos’è e come funziona il recovery plan in parole semplici.

Vedi anche: Aiuti Ue all’Italia

Recovery Plan cosa significa

Il recovery plan è un dettagliato programma relativo ad investimenti, piani e riforme che il governo intende realizzare. Il contenuto di questo documento programmatico è determinante per ottenere le risorse del Recovery Fund.

Questo cronoprogramma, infatti, verrà presentato alla commissione UE dal governo italiano entro gennaio 2021. In base alla bontà dei progetti presentati l’Unione conferirà la prima tranche di aiuti all’Italia, pari a 20 miliardi.

Nel complesso le risorse destinate all’Italia dal recovery fund ammontano a 209 miliardi (di cui 127,4 miliardi di prestiti e 81,4 sotto forma di sovvenzioni). Tuttavia tali risorse verranno assegnate di volta in volta dall’UE in base alla sostenibilità dei progetti presentati.

Recovery plan, cosa potrebbe contenere

Per realizzare un programma in grado di ottenere i finanziamenti europei, il governo è al lavoro per selezionare i migliori progetti. Secondo quanto riporta Ilsole24ore, al ministro degli affari europei Enzo Amendola, che guida la cabina di regia per la scelta dei progetti, ne sarebbero arrivati 557.

La cifra necessaria per realizzarli tutti sarebbe circa tre volte l’ammontare dei soldi disponibili con il recovery fund. Per questo è necessario effettuare un’attenta selezione dei migliori. Anche perché il recovery plan dovrà contenere programmi che rispecchino le linee guida definite dall’Unione Europea. Si tratta di progetti per la crescita economica da conseguire tramite queste macro aree:

digitalizzazione (completamento banda larga e fibra ottica).

Infrastrutture per la mobilità sostenibile (efficientamento energetico e alta velocità).

Formazione, istruzione e ricerca.

Inclusione sociale.

Interventi nel campo della salute.

Recovery fund, mes e riforme

Su i punti appena elencati la commissione e i paesi europei vigileranno affinché le risorse del recovery fund vengano spese in modo adeguato. In quest’ottica se il parlamento italiano dovesse decidere di accedere al Mes, per sostenere le spese sanitarie, potrebbe liberare ulteriori risorse per le altre macro aree. Tuttavia fino ad ora il premier Conte ha escluso questa ipotesi.

Inoltre, difficilmente si potranno attuare nuove riforme considerate poco digeribili da Bruxelles. Come ad esempio l’introduzione di nuovi scivoli per la pensione anticipata, che inciderebbero negativamente sulle casse dello stato.

Vedi anche: Pensioni, le nuove possibili opzioni

E’ tutto per quanto riguarda cos’è e come funziona il recovery plan. Un appuntamento da non fallire assolutamente per il governo italiano, vista la portata enorme di soldi che può garantire per la ripresa del nostro paese. Tuttavia per riuscirci bisognerà fare i conti con le linee guida e i controlli sui conti da parte dell’UE.