Regione Campania bonus e aiuti 2021 per famiglie, professionisti e imprese. Quali sono e come si ottengono. Requisiti e domande bonus Campania.

Bonus regione Campania 2021. Quali sono gli aiuti e i contributi a sostegno di famiglie, professionisti e imprese in Campania?

Lo scopriamo in questo articolo che raggruppa tutti i bonus attualmente previsti dalla regione, per queste categorie. Si tratta di risorse messe a disposizione dalla giunta guidata dal presidente De Luca, tramite il piano socio economico campano.

Ecco allora tutti i bandi e gli avvisi aperti della regione, a chi spettano, gli importi previsti e come farne richiesta caso per caso.

Bonus famiglia regione Campania

Per quanto riguarda le famiglie, la regione Campania nel 2021 prevede 900 milioni da distribuire tramite le seguenti agevolazioni.

Bonus figli Campania

In base a quanto previsto dal decreto n. 48 del 26/02/2021, la giunta regionale ha prorogato al 31 marzo 2021, la scadenza entro cui usufruire del bonus figli. Si tratta di un sussidio da 500 euro destinato a nuclei familiari residenti in questa regione con figli di età inferiore a 15 anni. Tale contributo spetta con un Isee basso. Può essere utilizzato per acquistare strumenti utili per la didattica a distanza (pc o altro) e per i saldare i servizi di baby sitting.

Bonus disabili regione Campania

Nel piano socio economico, la regione ha previsto un bonus di 600 euro una tantum, per sostenere le famiglie dove sono presenti persone con disabilità accertata ai sensi della L. 104/92.

Le domande per accedere a questo bonus devono essere presentate secondo le modalità previste dall’avviso di ciascun ambito territoriale. In altre parole i termini scadono da comune a comune. L’assegnazione di tale sussidio avverrà tramite graduatorie, che tengono conto dei seguenti criteri indicati dalla regione.

Bonus professionisti regione Campania

Per sostenere i professionisti, costretti a pagare le conseguenze dell’emergenza sanitaria, la regione ha previsto un’indennità una tantum di 1.000 euro.

L’accredito di questo aiuto avviene tramite bonifico bancario, sull’Iban indicato dai richiedenti durante la domanda. Questo però solo dopo l’approvazione delle istanze, di cui la regione fornisce periodicamente notizia nelle sezione dedicata del suo sito. Qui si trovano gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi.

L’ultimo decreto dirigenziale (n.47 del 25 febbraio 2021) al riguardo ha approvato il secondo elenco delle pratiche revocate. In altre parole i casi e i motivi di esclusione dal percepimento del bonus professionisti.

Bonus regione Campania imprese

In Campania sono previste misure di sostegno alle microimprese, tramite un bonus a fondo perduto una tantum covid. L’ultimo intervento al riguardo è stato effettuato con il decreto dirigenziale n.72 del 4.03.2021.

Il provvedimento ha accolto le domande di alcuni dei beneficiari in precedenza già oggetto di liquidazione, a cui però non era stato riconosciuto il codice Iban fornito. Tali imprese entro 30 giorni possono inviare tramite PEC all’indirizzo [email protected], i dati mancanti e ricevere il bonus microimprese.

Una volta effettuata questa operazione, la regione comunicherà l’esito del soccorso istruttorio nell’apposita sezione del suo portale.

Regione Campania bonus coronavirus

Questi i bonus e le agevolazioni attualmente disposte dalla Regione Campania. In alcuni casi si tratta di sostegno ai professionisti e ai lavoratori, in altri di contributi per le famiglie in condizioni economiche di disagio. Ma ci sono anche aiuti e sostegni alle piccole imprese e a settori in particolari difficoltà a seguito del coronavirus.

Gli aiuti si vanno ad affiancare a quelli previsti a livello nazionale e sono in costante aggiornamento. Motivo per il quale vi aggiorneremo in questa scheda quando la giunta regionale ne approverà di nuovi.

