Bonus 2021 regione Emilia Romagna. Aiuti alle famiglie, affitto, mobilità e contributi a fondo perduto imprese. Elenco di tutte le agevolazioni regionali.

Bonus Emilia-Romagna. Nel 2021 la regione del governatore Stefano Bonaccini ha deliberato numerosi aiuti per le famiglie emiliane, ma anche sostegni economici per le attività penalizzate dall’emergenza coronavirus.

In questa scheda vediamo quali sono tutti i bonus previsti in Emilia nel 2021. Dalle agevolazioni sul canone di locazione, passando per gli incentivi all’acquisto di auto ibride, fino ad arrivare ai contributi a fondo perduto imprese e partite iva.

VEDI ANCHE: BONUS REGIONI 2021

Bonus affitto Emilia Romagna 2021

La giunta regionale ha stanziato 11,6 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà economiche nel pagamento del canone di locazione. Il contributo spetta ai nuclei familiari residenti in Emilia, con regolare contratto di affitto in un comune della regione e con Isee fino a 17.154 euro (o 35.000 euro in caso di perdite legate al covid).

Alle due soglie sono legate altrettante graduatorie per l’erogazione del bonus, che può coprire 3 mensilità di affitto, fino a 1.500 euro totali. Le modalità di adesione a questo contributo dipendono dai bandi realizzati dai singoli comuni, ad esempio Bologna, Reggio Emilia e via dicendo. Saranno poi i singoli municipi a stilare le graduatorie ed erogare l’importo dovuto ai beneficiari.

VEDI ANCHE: BONUS AFFITTO 2021 EMILIA ROMAGNA DOMANDA

Contributo affitto studenti 2021 Emilia Romagna

E’ il bonus destinato ai figli studenti iscritti nelle università della regione, facenti parte di nuclei familiari con Isee inferiore a 15.000 euro. Ad essi spetta un contributo sul canone di locazione pagato da febbraio a dicembre 2020, per appartamenti diversi da quelli della propria residenza, ma situati in Emilia.

Le domande di adesione al contributo regionale possono essere effettuare sul sito www.er-go.it fino al 15 aprile 2021.

VEDI ANCHE: BONUS REGIONALI PER FIGLI STUDENTI

Bonus mobilità 2021 Emilia Romagna

I residenti in regione, possono usufruire del bonus per chi acquista auto ibride a basso impatto ambientale, durante quest’anno. Si tratta di un rimborso massimo di 191 euro all’anno per tre anni (quindi fino ad un totale complessivo di 573 euro). Tale somma verrà accreditata direttamente sul conto corrente del proprietario di auto ibrida immatricolata nel 2021, fino ad esaurimento fondi.

Per accedere al contributo bisogna registrarsi sulla piattaforma web della regione ed inserire tutti i dati (anagrafici del richiedente, del veicolo, indirizzo e-mail e Iban). Le domande possono essere presentate solo online dal 7 aprile al 31 dicembre 2021. Per ogni altro dettaglio dell’iniziativa, ecco allegato il bando regionale.

BANDO BONUS MOBILITA' 2021 EMILIA ROMAGNA

Contributi alle imprese regione Emilia Romagna

In Emilia sono attualmente previsti ristori per le attività penalizzate dalle chiusure dovute all’emergenza coronavirus.

Contributi taxi e NCC 2021

Con delibera n.333 del 08/03/2021, la giunta regionale ha previsto un bonus una tantum per le attività di trasporto di persone. Ecco i requisiti indicati dal bando per accedere al contributo.

L’importo minimo indicativo dell’incentivo è di 600 euro. La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo alla piattaforma della regione tramite Spid L2, Federa A+ o Carta d’identità elettronica e inserendo tutti i dati richiesti. Data di scadenza presentazione richieste prevista per il 4 maggio 2021 ore 12:00.

Bonus Emilia-Romagna covid

Oltre ai bonus e contributi citati la regione ha stanziato nel 2021, 9,7 milioni di euro per sostenere i settori più colpiti dall’emergenza coronavirus. Si tratta di:

turismo

ristorazione

terzo settore.

Per ognuna di queste voci ci sono ristori, che si aggiungono a quelli stabiliti dal governo su base nazionale per imprese e partite iva.

VEDI ANCHE: CALCOLO CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNO

E’ tutto per quanto riguarda i bonus presenti in Emila Romagna nel 2021. I contributi, gli incentivi e le agevolazioni vengono approvati periodicamente dalle regioni, con le regole stabilite tramite bandi. Gli aiuti territoriali e nazionali sono in costante aggiornamento sul canale economia di Donne sul web.

VEDI ANCHE: