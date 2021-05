Regione Veneto bonus e aiuti 2021 per famiglie e imprese. Elenco agevolazioni regionali, come richiederle e quando arrivano i soldi.

Bonus regione Veneto. Nel 2021 la giunta del governatore Luca Zaia ha realizzato diversi bandi con agevolazioni e sussidi per sostenere redditi ed economia locale. Dagli aiuti per figli e famiglie, in ambito scolastico e non solo, fino agli ecoincentivi per l’acquisto di auto. Senza dimenticare i diversi contributi a sostegno delle imprese della regione.

Di seguito l’elenco completo dei bonus 2021 previsti in Veneto.

Bonus famiglia 2021 regione Veneto

Bonus scuola regione Veneto

Si tratta di contributi regionali, con importi e spese ammesse elencate all’interno di un apposito bando. In particolare questo voucher serve a coprire:

le spese di iscrizione e frequenza degli studenti residenti in regione e con determinate soglie Isee.

Le attività di sostegno didattico per gli studenti disabili.

Nel primo caso l’importo del buono può arrivare fino a 200 euro, nel secondo fino a 15.000 €. La domanda deve essere effettuata necessariamente online, seguendo procedure e scadenze indicate dal bando. Infine, l’assegnazione del contributo avverrà entro il 12 settembre 2021.

Assegno parentale regione Veneto 2021

E’ l’aiuto economico destinato alle famiglie per aiutarle a sostenere le spese legate alla nascita di un figlio e ai suoi primi mesi di vita. I requisiti per richiederlo sono:

nucleo familiare con nuovo nato dal 19 agosto 2020 in poi

residenza in Veneto

Isee familiare fino a 40.000 euro

L’importo dell’assegno ammonta a 1.000 euro per ogni nuovo nato. La cifra sale a 2.000 euro se nel nucleo familiare è presente un disabile grave fino a 6 anni di età. La domanda per l’assegno è realizzabile fino al 12° mese di vita del neonato, con erogazione dopo l’approvazione dell’istanza.

Bonus famiglie numerose Veneto

Per le famiglie numerose, residenti in Veneto e con Isee inferiore a 20.000 euro, la regione prevede i seguenti bonus:

contributo di 900 euro per famiglie dove si sono verificati parti trigemellari.

per famiglie dove si sono verificati Per famiglie con 4 o più figli, contributo di 125 euro per ogni figlio.

Un contributo di 75 euro per ogni figlio impegnato nella pratica motoria in associazioni sportive riconosciute dal Coni.

Bonus auto 2021 regione Veneto

Con deliberazione n. 91 del 20.04.2021, la giunta regionale veneta ha approvato un bando che prevede contributi per l’acquisto di auto a basso impatto ambientale. L’incentivo viene assegnato con la contestuale rottamazione di un veicolo inquinante e il possesso di determinati requisiti da parte del richiedente. L’importo del bonus varia da 3.500 a 8.000 euro e viene calcolato sulla base delle emissioni di CO2 del mezzo. Per richiederlo gli interessati devono:

manifestare il proprio interesse sull’apposita piattaforma online, entro il 15 giugno 2021. Presentare la richiesta, se presenti nella graduatoria degli ammessi, dal 15 luglio al 30 settembre 2021.

Contributi regione Veneto 2021 imprese

La regione Veneto ha previsto una serie di ristori e contributi a fondo perduto, per aiutare le attività più colpite dalle chiusure causate dall’emergenza covid. Nello specifico, in collaborazione con Unioncamere, sono stati stanziati 18 milioni di euro per le imprese con sede operativa in Veneto, relative alle seguenti filiere:

sport

parchi divertimento e intrattenimento

eventi (matrimoni, congressi e via dicendo)

trasporto persone

attività culturali e spettacolo

commercio al dettaglio di negozianti operanti nei centri commerciali

ambulanti posteggiati in arre eventi.

Oltre agli indennizzi, sono previsti specifici contributi per l’imprenditoria femminile 2021, a sostegno delle PMI guidate da donne.

Bonus regione Veneto coronavirus

Come visto in questa scheda la regione del presidente Zaia, ha previsto vari contributi in favore delle famiglie fragili. In particolare un occhio di riguardo è stato dato ai figli, dai bonus per i nuovi nati passando per i diversi contributi alle famiglie numerose. Ma soprattutto c’è il voucher scuola, per coprire le spese scolastiche spesso consistenti.

Non solo famiglie però, il Veneto ha previsto ristori per le imprese e contributi a fondo perduto per le PMI. Chiaramente questa lista di agevolazioni è stata condizionata dall’emergenza covid, che ha richiesto vari interventi per sostenere l’economia regionale in questa fase difficile.

In ogni caso i bonus regionali sono deliberati periodicamente, quindi è probabile che prossimamente la regione Veneto ne stabilisca di nuovi. Per conoscerli tutti vi invitiamo a tornare su questa pagina in costante aggiornamento.

